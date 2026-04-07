Casa Branca diz que só Trump conhece decisão sobre ação contra o Teerão

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou hoje que apenas o Presidente norte-americano, Donald Trump, conhece a decisão final sobre uma eventual ação contra o Irão, horas antes do fim do ultimato imposto a Teerão.

"O regime iraniano tem até às 20:00, hora de Washington (01:00 de quarta-feira em Portugal continental), para aproveitar a oportunidade e chegar a um acordo com os Estados Unidos. Só o presidente sabe qual é a nossa posição e o que vai fazer", declarou Leavitt.

A responsável respondia a questões sobre a possibilidade de recurso a armas nucleares e sobre notícias de que o Irão teria interrompido todas as linhas de comunicação com Washington.

As declarações surgem num momento de elevada tensão, com o prazo fixado pelos Estados Unidos a expirar durante a noite e sem sinais claros de um entendimento entre as partes.

A agenda de Trump foi totalmente esvaziada, nas últimas horas.

Segundo a agenda oficial, Trump manteve reuniões internas e contactos diplomáticos, incluindo um encontro com o embaixador norte-americano na Índia, poucas horas antes do fim do prazo estipulado.

Entretanto, o secretário de Estado, Marco Rubio, informou que poderão surgir novos desenvolvimentos ainda hoje, sem esclarecer se existem condições para retomar negociações com o Irão.

As tensões mantêm-se elevadas, com relatos de suspensão de contactos diretos entre Teerão e Washington, num contexto de intensificação dos ataques militares e de crescente incerteza quanto à evolução do conflito.