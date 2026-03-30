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Bombeiros extinguem fogo em anexo de madeira no Funchal

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Fotos Facebook/ A.H. Bombeiros Voluntários Madeirenses/Arquivo

Pelas 7h20 desta segunda-feira, 30 de Março, os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram alertados inicialmente para um curto circuito em postes de iluminação pública na Rua da Carne Azeda, no Funchal.  

A corporação accionou oito elementos e três veículos para o local, contudo chegaram verificaram que se tratava de um incêndio num anexo de madeira de uma residência localizada na Rua Engenheiro Luís Peter Clode. 

De imediato a corporação combateu as chamas, não existindo registo de feridos. 

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