As transportadoras já ameaçaram noutras vezes deixar de voar para a Madeira?

As notícias mais recentes sobre o Subsídio Social de Mobilidade (SSM), como a manchte do DIÁRIO desta quarta-feira – 'Companhias ameaçam abandonar rotas insulares' - trouxeram de novo para o debate público a possibilidade de operadoras aéreas reduzirem ou abandonarem viagens na Madeira, em resultado de alterações ao modelo de apoio aos residentes. Perante isso, vários leitores reagiram, nas redes sociais, mas também na plataforma digital do DIÁRIO, em dnotiticias.pt, dizendo que não há novidade nenhuma, porque esse tipo de ameaça já aconteceu antes.

Terá razão quem faz esta leitura?

A verificação da afirmação foi feita com base em dois tipos principais de fontes. Por um lado, legislação e regulamentação relativa ao SSM, para perceber o que mudou no modelo ao longo dos anos e, por outro, notícias da imprensa regional e nacional sobre momentos em que companhias aéreas associaram alterações ao subsídio a cenários de saída, redução de operação ou interrupção de rotas.

A análise incidiu sobretudo sobre o período entre 2018 e 2026, por ser nesse intervalo que surgem, de forma mais clara e documentada, episódios públicos de tensão entre o Estado e as transportadoras a propósito da forma de financiamento, da gestão administrativa do subsídio e, mais recentemente, do chamado tecto máximo do reembolso.

Importa, porém, distinguir duas coisas. Uma é saber se já houve antes ameaças ou anúncios de abandono ligados ao SSM. Outra é saber se o motivo exacto dessas ameaças é sempre o mesmo. Não é. O contexto muda, as regras mudam e os pontos de conflito também mudam. Mas o padrão repete-se.

É isso que aponta no sentido de a afirmação ser verdadeira.

Há registo público, desde logo, de que a discussão não começou agora. Em 2018, já surgiam notícias dando conta de reservas da easyJet perante alterações ao modelo, nomeadamente perante a possibilidade de as companhias passarem a suportar encargos ou adiantamentos que entendiam caber ao Estado.

Foi, no entanto, em 2020 que o conflito ganhou forma mais explícita. Na sequência da aprovação, na Assembleia da República, de alterações ao modelo do SSM, a easyJet afirmou que não conseguiria operacionalizar o sistema então desenhado e colocou a hipótese de interromper as rotas domésticas entre a Madeira e o Continente. A ameaça teve expressão pública, provocou reacções no sector e foi tratada, na altura, como risco real para a operação aérea regular.

Esse episódio é particularmente importante, porque demonstra com clareza que não estamos perante uma situação inédita. Já nessa altura, a discussão girava em torno de uma questão essencial: quem paga primeiro, quem suporta os custos administrativos e quem assume o risco financeiro do modelo.

Em 2026, o tema regressa, mas com uma configuração diferente. O debate já não se centra apenas no adiantamento ou na arquitectura operacional do subsídio. Surge agora num contexto de novo enquadramento legal e tecnológico, marcado pela criação de uma plataforma electrónica, por novas regras de validação e pagamento e por alterações em discussão no Parlamento nacional, incluindo a eliminação do tecto máximo do custo elegível.

É neste quadro que reaparece a referência a uma eventual ameaça de redução de operação ou de saída. No dia 7 de Abril, na Assembleia da República, foi dito pelo secretário de Estado que a easyJet teria indicado que as alterações em discussão, em especial no que toca ao tecto máximo, poderiam ter impacto no nível da sua operação. Já a companhia, quando questionada, adoptou uma formulação mais prudente, afirmando acompanhar o processo e reservar uma avaliação para o final do procedimento legislativo.

Há, no entanto uma diferença subvstancial. Em 2026, a formulação pública da “ameaça” surge, pelo menos nesta fase, mais mediada pelo discurso político do que por uma declaração tão frontal como a de 2020. Ainda assim, isso não altera o essencial para esta verificação de factos. Já houve antes, de forma documentada, ameaças ou anúncios condicionais de abandono de rotas associados a alterações do SSM.

Também é necessário evitar confusões com outros episódios de tensão no transporte aéreo da Região. Nem todas as ameaças de saída da Madeira tiveram por causa o SSM. Houve casos ligados a condições operacionais, meteorologia ou taxas aeroportuárias. Isso aconteceu, por exemplo, com outras companhias em momentos distintos. Mas esses episódios não anulam a existência de precedentes directamente relacionados com o subsídio de mobilidade.

Aliás, a repetição do conflito torna-se mais evidente quando se olha para a evolução do próprio modelo. O regime moderno do SSM, tal como foi consolidado a partir de 2015, assentou durante anos no princípio de que o passageiro compra o bilhete, paga a totalidade e pede depois o reembolso. Esse desenho gerou críticas persistentes, quer pela burocracia, quer pelo peso financeiro que coloca sobre o residente.

Ao longo da última década, sempre que se tentou mexer neste equilíbrio, seja para alterar o modo de pagamento, seja para rever o limite máximo elegível, seja para redefinir a entidade gestora e os mecanismos de controlo, regressou a tensão entre Governo, operadores e utilizadores. Em 2019 e 2020, o choque incidiu sobretudo no modelo de operacionalização. Em 2025 e 2026, a polémica passou a envolver também a plataforma digital, a exigência de regularidade contributiva e tributária (Finanças e Segurança Social) e a questão do tecto máximo.

Em março de 2026, o ministro Miguel Pinto Luz anunciou intenção de acelerar uma solução para que residentes deixem de adiantar dinheiro , Foto Lusa / Manuel de Almeida

Assim, a novidade de 2026 não está em existir uma ameaça ou um alerta de recuo por parte de operadores. Isso já aconteceu antes. O que é novo é o contexto concreto em que essa tensão reaparece: um novo ciclo legal, novas regras administrativas, uma transição tecnológica ainda com problemas e uma discussão política centrada em matérias diferentes das que estiveram no centro do conflito de 2020.

Perante isto, o comentário dos leitores, no sentido de que “isto já aconteceu”, tem sustentação factual. Pode variar o motivo específico, pode variar o grau de explicitação da ameaça e pode variar a fase do processo legislativo em que ela surge. Mas a ideia de que as transportadoras já antes associaram mudanças no SSM à possibilidade de abandonar ou reduzir ligações à Madeira é, no essencial, verdadeira.

Assim, avaliamos como verdadeiro o afirmado pelos leitores, de que já houve antes ameaças, ou pelo menos anúncios condicionais, de abandono de rotas para a Madeira associadas a alterações no Subsídio Social de Mobilidade. O caso mais claro e documentado ocorreu em 2020, com a easyJet. Em 2026, o tema regressa num novo contexto, ligado sobretudo ao debate sobre o tecto máximo e às mudanças no modelo de gestão e pagamento do subsídio. O precedente, porém, existe.