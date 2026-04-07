Samu eleito guarda-redes do mês pela sexta vez

Samu Silva continua em grande destaque na Liga Portugal 2 Meu Super, somando agora a sexta distinção de Guarda-redes do Mês da competição, desta feita referente a Março.

Durante o período em avaliação, o luso-francês, de 26 anos, foi totalista nos quatro encontros realizados pelo atual líder da prova, dos quais venceu três — frente ao FC Porto B (2-1), à U. Leiria (2-1) e à UD Oliveirense (1-0) —, tendo apenas saído derrotado diante do Académico (1-3).

Samu somou 23,93% dos votos dos treinadores principais da competição para arrecadar o prémio pela sexta vez em sete possíveis, superando Bravim (U. Leiria), com 15,38%, e Lucas Paes (SCU Torreense), que recolheu 14,53% das preferências.

