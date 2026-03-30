Nuno Espírito Santo diz que treinadores portugueses são cada vez mais respeitados

O treinador de futebol Nuno Espírito Santo afirmou hoje, em Albufeira, que os técnicos portugueses são "cada vez mais respeitados" no estrangeiro, pela sua organização de trabalho e capacidade de adaptação aos vários ambientes e desafios.

"Acho que a nossa escola de treinadores é excelente e os que estamos lá fora sentimos, cada vez que somos abordados, que há muito respeito pelo treinador português. Oxalá continue assim", disse o técnico português dos ingleses do West Ham, atual 18.º classificado da Premier League.

Ao falar aos jornalistas à margem do Fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF), que decorre em Albufeira, no Algarve, o antigo guarda-redes apontou que o prestígio dos treinadores no estrangeiro "resulta de anos de trabalho consistente".

Nuno Espírito Santo sublinhou que o futebol está em constante evolução, "exigindo atualização e aprendizagem permanentes" por parte dos profissionais técnicos.

"Hoje, mais do que nunca, é essencial estarmos abertos à aprendizagem. O jogo mudou, os jogadores mudaram, e nós temos de acompanhar essa realidade", afirmou.

Ao intervir no painel 'A vida do treinador', o treinador apontou "a gestão da comunicação, a honestidade e o autoconhecimento" como fatores importantes para o desenvolvimento de um treinador de futebol.

"O autoconhecimento é um processo que tenho feito e sugiro que todos o façam, dada a sua importância", argumentou.

Questionado sobre os principais desafios da carreira, apontou "a pressão por resultados imediatos" como uma das maiores dificuldades, mas apontou outras, como "as ingerências no trabalho do treinador, as quais é preciso saber gerir"

Nuno Espírito Santo frisou ainda que a gestão humana continua a ser determinante no sucesso das equipas: "Para além da organização tática, é fundamental perceber o grupo, criar empatia e estabelecer confiança. Isso é decisivo".

Nuno Espírito Santo comentou também a chamada de Mateus Fernandes à seleção nacional, falando do reconhecimento justo pelo trabalho que o médio está a desenvolver no West Ham e desejando que o jogador "possa somar minutos e regressar em boas condições", reforçando o desejo de que contribua positivamente para a equipa nacional.

Sobre o encontro entre o Nottingham Forest e o FC Porto, das meias-finais da Liga Europa, dois clubes que fazem parte do seu percurso profissional, o treinador admitiu não estar particularmente focado nessa competição neste momento.

Ainda assim, antecipou um duelo exigente, descrevendo-o como "muito competitivo, equilibrado e difícil".

Quanto ao desafio atual no West Ham, Nuno Espírito Santo assume que tem tido um "trabalho intenso", num campeonato exigente como a Premier League, mas manifestou-se confiante num bom desfecho, dada a atitude positiva de todos.

O Fórum de Treinadores reúne até terça-feira em Albufeira, no distrito de Faro, mais de mil treinadores para debater temas ligados à evolução do futebol, 'performance', liderança e inovação no treino.