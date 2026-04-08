Talentos madeirenses realizam estágios de alto rendimento no Jamor

No âmbito do programa de apoio aos jovens praticantes de elevado potencial (PEP) de atletismo da Região Autónoma da Madeira, no Centro de Alto Rendimento do Jamor, decorreram dois estágios: o primeiro aconteceu entre os dias 30 de Março e 3 de Abril; o segundo iniciou-se no passado dia 6 de Abril, terminando apenas na sexta-feira.

Estas acções integram os estágios nacionais do sector juvenil da FPA e destinam-se a atletas dos escalões sub-18 e sub-20.

O primeiro estágio, refira-se foi dedicado às disciplinas de lançamentos e meio-fundo, reunindo um grupo de atletas madeirenses.

Marcaram presença:

Clara Teixeira (AJS) – Lançamento do Martelo

Carolina Quintal (AJS) – Lançamento do Martelo

Anthonella Hernandez (ADRAP) – Lançamento do Dardo

Miguel A. Nóbrega (GDE) – Lançamento do Disco

Matias Brites (ADRAP) – Meio-fundo

Jonas António (AJS) – Meio-fundo

Pedro Azevedo (GDE) – Meio-fundo

Catarina Matos (GDE) – Meio-fundo

Margarida França (GDE) – Meio-fundo

Os atletas foram acompanhados pelos treinadores Sérgio Cruz e Carlos Francisco, que destacaram o empenho e a evolução técnica demonstrados durante o estágio.

De momento, decorre o segundo estágio, centrado nas áreas de velocidade, barreiras e saltos, com a presença dos seguintes atletas:

Mateus Jesus (CSM) – Velocidade (400m)

Fábio Aguiar (CSM) – Salto com Vara

Constança Alves (AJS) – Velocidade (400m)

Débora Martins (CSM) – Velocidade (400m)

Kimberly Nunes (AJS) – Barreiras e Salto em Comprimento

David Pinto (CSM) – Velocidade/Barreiras

Bernardo Silva (GDE) – Velocidade (100/200m)

A equipa técnica desta fase é composta pelos treinadores Filipa Freitas e Adriano Gonçalves.