Talentos madeirenses realizam estágios de alto rendimento no Jamor
No âmbito do programa de apoio aos jovens praticantes de elevado potencial (PEP) de atletismo da Região Autónoma da Madeira, no Centro de Alto Rendimento do Jamor, decorreram dois estágios: o primeiro aconteceu entre os dias 30 de Março e 3 de Abril; o segundo iniciou-se no passado dia 6 de Abril, terminando apenas na sexta-feira.
Estas acções integram os estágios nacionais do sector juvenil da FPA e destinam-se a atletas dos escalões sub-18 e sub-20.
O primeiro estágio, refira-se foi dedicado às disciplinas de lançamentos e meio-fundo, reunindo um grupo de atletas madeirenses.
Marcaram presença:
- Clara Teixeira (AJS) – Lançamento do Martelo
- Carolina Quintal (AJS) – Lançamento do Martelo
- Anthonella Hernandez (ADRAP) – Lançamento do Dardo
- Miguel A. Nóbrega (GDE) – Lançamento do Disco
- Matias Brites (ADRAP) – Meio-fundo
- Jonas António (AJS) – Meio-fundo
- Pedro Azevedo (GDE) – Meio-fundo
- Catarina Matos (GDE) – Meio-fundo
- Margarida França (GDE) – Meio-fundo
Os atletas foram acompanhados pelos treinadores Sérgio Cruz e Carlos Francisco, que destacaram o empenho e a evolução técnica demonstrados durante o estágio.
De momento, decorre o segundo estágio, centrado nas áreas de velocidade, barreiras e saltos, com a presença dos seguintes atletas:
- Mateus Jesus (CSM) – Velocidade (400m)
- Fábio Aguiar (CSM) – Salto com Vara
- Constança Alves (AJS) – Velocidade (400m)
- Débora Martins (CSM) – Velocidade (400m)
- Kimberly Nunes (AJS) – Barreiras e Salto em Comprimento
- David Pinto (CSM) – Velocidade/Barreiras
- Bernardo Silva (GDE) – Velocidade (100/200m)
A equipa técnica desta fase é composta pelos treinadores Filipa Freitas e Adriano Gonçalves.