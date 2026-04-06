Associação de Badminton da Madeira em estágio de preparação - 'I Portugal Youth 2026'

Decorre entre os dias 6 e 8 de abril de 2026, o Estágio Seleção Nacional S13 e S15, estágio este de preparação para o "I Portugal Youth 2026" a realizar-se entre os dias 9 e 10 de abril, no CAR Badminton, Caldas da Rainha, aponta a Associação de Badminton da Madeira, em nota à imprensa.

Foram convocados para representar a Seleção Nacional de Seniores, no Estágio de Preparação e na competição internacional "I Portugal Youth 2026", os atletas, Henrique Pereira, Leonor Silva, Matilde Freitas, Simão Campos e Angélica Rodrigues (Club Sports da Madeira), bem como Diana Gouveia e Oriana Sousa (Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres).