Madeirense representa Portugal em plataforma europeia de jovens líderes

A Concelhia do Funchal do CDS-PP congratulou-se esta quarta-feira, 8 de Abril, pela selecção do seu vice-presidente para integrar a YEPP Local Leaders Platform, uma iniciativa promovida pela juventude do Partido Popular Europeu.

O dirigente, que desempenha actualmente funções como membro do executivo da Junta de Freguesia de São Pedro e é também Deputado Municipal, indicado pelo CDS-PP Madeira no âmbito da coligação 'Funchal Sempre Melhor', foi agora escolhido para ser um dos representantes de Portugal na plataforma europeia de jovens líderes locais.

Para a Concelhia do Funchal do CDS-PP, a escolha constitui "um reconhecimento claro do trabalho, dedicação e competência que tem vindo a demonstrar ao serviço da comunidade funchalense, bem como do seu compromisso com os valores da democracia, da participação cívica e da construção europeia".

A YEPP Local Leaders Platform reúne jovens autarcas e líderes políticos de toda a Europa, promovendo a troca de experiências, o desenvolvimento de políticas públicas inovadoras e o reforço da cooperação entre territórios.