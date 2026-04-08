Madeirense representa Portugal em plataforma europeia de jovens líderes
A Concelhia do Funchal do CDS-PP congratulou-se esta quarta-feira, 8 de Abril, pela selecção do seu vice-presidente para integrar a YEPP Local Leaders Platform, uma iniciativa promovida pela juventude do Partido Popular Europeu.
O dirigente, que desempenha actualmente funções como membro do executivo da Junta de Freguesia de São Pedro e é também Deputado Municipal, indicado pelo CDS-PP Madeira no âmbito da coligação 'Funchal Sempre Melhor', foi agora escolhido para ser um dos representantes de Portugal na plataforma europeia de jovens líderes locais.
Para a Concelhia do Funchal do CDS-PP, a escolha constitui "um reconhecimento claro do trabalho, dedicação e competência que tem vindo a demonstrar ao serviço da comunidade funchalense, bem como do seu compromisso com os valores da democracia, da participação cívica e da construção europeia".
A YEPP Local Leaders Platform reúne jovens autarcas e líderes políticos de toda a Europa, promovendo a troca de experiências, o desenvolvimento de políticas públicas inovadoras e o reforço da cooperação entre territórios.
A participação do nosso Vice-Presidente nesta rede internacional representa uma oportunidade única para levar o nome do Funchal e da Região Autónoma da Madeira mais longe, contribuindo simultaneamente para trazer novas ideias e boas práticas para o desenvolvimento local. A Concelhia do Funchal do CDS-PP Madeira está convicta de que esta distinção reforça não só o papel do partido a nível local e regional, como também evidencia a qualidade dos seus quadros e a sua capacidade de afirmação no contexto europeu. Concelhia do Funchal do CDS-PP Madeira