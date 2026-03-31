Papa Leão XIV espera que Trump "procure uma saída" para a guerra no Médio Oriente

O Papa Leão XIV afirmou hoje esperar que o presidente norte-americano, Donald Trump, "procure uma saída" para a guerra no Médio Oriente, reiterando o seu apelo à paz a poucos dias da Páscoa.

"Disseram-me que o presidente Trump declarou recentemente que quer pôr fim à guerra, espero que ele procure uma saída", afirmou o papa norte-americano de 70 anos aos jornalistas no início da noite, à saída da residência papal de Castel Gandolfo, perto de Roma.

"Espero que ele procure uma forma de reduzir a violência e os bombardeamentos, o que contribuiria grandemente para apaziguar o ódio que se cria e não cessa de crescer no Médio Oriente e noutros locais", acrescentou.

"Continuarei, sem dúvida, a apelar a todos os líderes mundiais para que regressem à mesa das negociações para dialogar e encontrar soluções para os problemas", prosseguiu o papa.

Com a aproximação das festividades da Páscoa, "este deveria ser o momento mais santo e sagrado de todo o ano", insistiu.

"É um tempo de paz, um tempo de recolhimento, mas, como todos sabemos, em muitos lugares do mundo, constatamos novamente tanto sofrimento, tantas mortes, até mesmo de crianças inocentes, lançamos incessantemente um apelo à paz, mas, infelizmente, muitos procuram promover o ódio, a violência e a guerra", acrescentou Leão XIV, que se prepara para celebrar a Páscoa pela primeira vez como soberano pontífice no domingo.