Queda de rochas encerra estrada no Faial
A Junta de Freguesia do Faial informou que a Estrada da Corujeira de Cima se encontra temporariamente interdita à circulação, na sequência de uma queda de rochas que provocou a obstrução da via.
Em comunicado divulgado esta noite nas redes sociais, a autarquia apela à população para que utilize caminhos alternativos enquanto decorrem os trabalhos de desobstrução no local.
Segundo a mesma nota, a reposição da transitabilidade está prevista até ao final da parte da manhã, "caso as condições permitam".
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