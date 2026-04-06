Queda de rochas encerra estrada no Faial

A Junta de Freguesia do Faial informou que a Estrada da Corujeira de Cima se encontra temporariamente interdita à circulação, na sequência de uma queda de rochas que provocou a obstrução da via.

Em comunicado divulgado esta noite nas redes sociais, a autarquia apela à população para que utilize caminhos alternativos enquanto decorrem os trabalhos de desobstrução no local.

Segundo a mesma nota, a reposição da transitabilidade está prevista até ao final da parte da manhã, "caso as condições permitam".