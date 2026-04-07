Contas de Whatsapp geridas pelos pais. O que muda na app?

Há uma nova funcionalidade do Whatsapp que está a ser implementada aos poucos em Portugal, já tendo chegado a alguns telemóveis. Trata-se da possibilidade de serem os pais ou encarregados de educação a gerirem a conta dos filhos. No fundo, falamos do emparelhamento dos dispositivos, vedando acesso a algumas funcionalidades.

Desde Março que esta funcionalidade está disponível. Os pais podem escolher quem pode contactar o filho, em que grupos o filho pode entrar, recebem alertas de actividade, as definições estão protegidas com um pin parental.

Para criar esta conta, basta que se faça a instalação da aplicação no telemóvel da criança e se sigam os passos de instalação. Ao inserir a data de nascimento da criança, automaticamente ao perceber que é um menor de idade, é pedido que seja lido um código QR por parte do pai, mãe ou responsável. Neste caso, o responsável já terá de ter a sua conta activa.

Nestes primeiros passos será então pedido que confirme tratar-se de um adulto e que crie um código PIN, que lhe permitirá ter acesso às definições da conta do seu filho. Também o telemóvel do filho vai pedir uma confirmação do PIN dos pais, por forma a terminar o emparelhamento.

Esta restrição é aplicável apenas até aos 13 anos das crianças, podendo ser renovado por apenas mais 12 meses. “Todas as conversas pessoais permanecem privadas e protegidas com encriptação ponto a ponto, o que significa que ninguém, nem mesmo o WhatsApp, pode vê-las ou ouvi-las”, explicou a empresa.

Numa entrevista à Sky News, citada pela Sic Notícias, a empresa acrescentou que, sempre que detectar que um utilizador tem menos de 13 anos, a conta será bloqueada e o utilizador terá de associá-la à de um pai ou tutor para continuar a utilizar o serviço.

Toda a informação sobre esta funcionalidade e sobre possíveis dúvidas que possam surgir está disponível no site do Whatsapp.