Pressão económica e tensão política em destaque

Diário de Notícias:

- "IPO do Porto não paga subsídio do Estado a quem faz colheita e transplante de órgãos"

- "NASA. Partida da 'Artemis II' rumo à lua marcada para amanhã. A humanidade volta a mergulhar no espaço profundo"

- "Habitação. Mais de um quinto dos créditos com garantia pública têm risco elevado"

- "Justiça. Afinal, quando é que, para o MP, há crime de discriminação racial?"

- "Francisco César. 'Não são as pessoas que têm que mudar, é o PS que tem de se adaptar'"

- "Guerra. Nevrálgica para a economia do Irão, ilha de Kharg está na mira de Trump"

- "Cláudia Cardinale. Uma atriz do povo e da aristocracia"

- "Nacional de Surf. Liga Meo Surf recebe os melhores portugueses na Figueira"

Correio da Manhã:

- "Acerto de contas com o fisco. Menos reembolso na corrida ao IRS. Entrega de declaração de rendimentos começa amanhã"

- "Almada. Adolescente mata adversário com foice em jogo de futebol"

- "Guerra. Trump quer ficar com petróleo do Irão"

- "Antigo ministro nega. Mira Amaral suspeito de violência doméstica"

- "Benfica. Mourinho confia em Pavlidis. Avançado é para manter"

- "Estados Unidos-Portugal. Portugal quer furar 'bloqueio' americano"

- "Empréstimo. Casa só fica paga após a idade da reforma"

- "Pânico no Porto. Espalha terror no metro com gás-pimenta"

- "Pior que na cadeia. Regras duras para Bolsonaro"

- "Prisões. 140 cumprem penas superiores a 25 anos"

- "Vidas. Cristina Ferreira viveu história igual à de Eva"

Público:

- "Maioria identifica-se com Constituição mas defende revisão limitada do texto"

- "Educação. Gastos de autarquias com escolas: 'Refeições são caso crítico'"

- "Saramago pode deixar de ser obrigatório no 12.º ano"

- "Nacionalidade. Lei tremida com ameaças de chumbo do Chega e do PS"

- "Artes performativas. Estudo revela que assédio laboral é realidade comum"

- "Poder local. Iniciativas democráticas disparam na última década"

- "Gregory Mann. Há 'espaço para os chineses e para os EUA na Lua'"

- "Médio Oriente. Invadir o Irão ou 'rebentá-lo' a partir do ar? Pentágono faz planos; Trump ameaças"

- "Espaço. Seis satélites portugueses descolaram dos EUA para ajudar a criar o 'Waze dos Oceanos'"

Jornal de Notícias:

- "Estado devolve menos IRS aos contribuintes e há quem vá pagar mais"

- "Nem metade dos eletrodomésticos são reciclados"

- "Investigação. Portugal lança seis satélites no espaço"

- "Seleção. Martínez tira pressão do amigável contra os americanos"

- "Teatro. José Sócrates sobe ao palco em musical satírico"

- "Gondomar. Abandona irmã que caiu da mota e foi projetada na autoestrada"

- "Valongo. Carro explode em garagem e deixa mulher queimada"

- "Seia. Barragem de Girabolhos avança ao fim de dez anos"

- "Pessoas. Pais famosos mostram orgulho nos filhos trans"

Negócios:

- "Construtores processam câmaras para recuperar IVA da reabilitação"

- "Efacec vai ser uma das maiores vendas de sempre da Mutares"

- "Guerra no Irão. Tempestades levam 0,5% do PIB e tiram margem ao Executivo"

- "Entrada de houthis no conflito acelera caminho do crude até aos 200 dólares"

- "Rendimentos travaram mesmo com bónus nas pensões e alívio no IRS"

- "Heranças. Governo quer maior liberdade na divisão dos bens"

- "Siegfried Muresan. Eurodeputado avaliador do PRR. 'Não queremos que Portugal perca fundos' de Bruxelas"

O Jornal Económico:

- "64% dos operadores preveem que Portugal beneficie da guerra"

- "Banco de Portugal preocupado com aumento do risco no crédito"

- "Construtores temem maior subida dos preços dos materiais por causa da guerra no Irão"

- "Trump quer países árabes a ajudar a pagar a guerra"

- "Dívidas. Governo injeta 1.230 milhões para hospitais pagarem a fornecedores"

- "AD procura máximo consenso, mas sem acordo com ninguém"

- "SIBS conclui compra da ITCARD e reforça influência na Europa"

- "Negócio do Doutor Finanças subiu 14%, para 24 milhões"

Record:

- "Sporting. 'Não entendo Mourinho', Hjulmand rejeita acusação de intocável"

- "Borges terá internacionais na véspera do Santa Clara"

- "Benfica. Guerreiro quer ser águia. É adepto ferrenho e sai do Bayern no final da época"

- "SAD admite abrir mão do norueguês. Schjelderup pode dar encaixe milionário"

- "FC Porto. Farioli mestre em gestão. Mora recuperável para o Famalicão"

- "EUA-Portugal. Martínez diz que só o Mundial interessa. 'Foco não é ganhar estes jogos'"

O Jogo:

- "FC Porto. Mercado sem paralelo. Reforços de inverso trouxeram golos, assistências, pontos e contributo na qualificação europeia"

- "Tiago Silva renova até 2031 com cláusula progressiva a partir dos 25MEuro"

- "Entrevista. Eliza Turner é um dos destaques na carreira da equipa feminina dos dragões. 'Pensamos na Taça, mas o objetivo é a subida'. 'Admiro Froholdt e vê-lo jogar de perto é incrível'"

- "EUA-Portugal. Roberto Martínez desvaloriza resultados e só pensa em preparar o Mundial'2026. 'O nosso foco não é ganhar'"

- "Sem vencer norte-americanos há 30 anos"

- "Sporting. Suárez seduz Premier League"

- "Arsenal acusado de fingir lesões"

- "Benfica. River Plate quer Prestianni. Otamendi pode ter companhia no regresso ao futebol argentino"

- "Sidny Cabral volta da seleção com pontaria e motivação"

- "Rio Ave. 'Aprendi a jogar com mulheres'. Bezerra viaja com O Jogo desde as raízes no Brasil até chegar a Vila do Conde"

A Bola:

- "Benfica. Pronto para a luta final. Lukebakio bisou pela Bélgica e a lesão já lá vai"

- "Ríos e Sidny estão de volta aos treinos do Benfica"

- "Europa mais atenta a Schjelderup após jogo da Noruega"

- "Inglaterra. Bernardo Silva diz ao City que vai sair... e conta ficar na Europa"

- "Seleção. EUA-Portugal. Roberto Martínez. 'O foco agora não é só ganhar'. João Félix. 'A malta está toda tranquila'"

- "Sub-21. Qualificação Euro 2027. Portugal-Escócia. 'Damos sempre o máximo por Portugal'. Luís Freire"

- "Sporting. Quenda já chegou e está apto para jogar"

- "FC Porto. Rodrigo Mora a recuperar"

- "Bernardo Lima seguro por mais cinco anos"