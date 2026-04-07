Selecionador pede "sentido de missão" no apuramento para Europeu feminino de andebol

O selecionador do andebol feminino de Portugal, José António Silva, pediu hoje às jogadoras lusas motivação e "sentido de missão", a dias de jogos decisivos para o apuramento para o campeonato da Europa.

"O mais importante é todas se apresentaram, como habitualmente, motivadas, com sentido de missão e com o compromisso que sempre demonstram quando defendem a seleção nacional", disse o técnico, no estágio das lusas, a dois dias do jogo com Montenegro, em Matosinhos.

Portugal jogará depois no domingo em Hafnarfjordur, na Islândia, partindo para a dupla jornada final ainda com possibilidade de apuramento no Grupo 4 da fase de qualificação.

"A equipa está bem. Sinto as atletas muito motivadas e determinadas para as duas batalhas que temos pela frente. De forma global, apresentámo-nos bem. Temos, como é sabido, muitas baixas na convocatória devido a lesão, mas temos outras soluções. Para já não temos problemas de maior, mas vamos aguardar até quinta-feira para avaliar alguns pequenos toques", explicou o técnico.

Com o apuramento ainda em jogo, Portugal pretende travar o favoritismo da formação balcâ, líder destacada do grupo, com seis pontos, após quatro jornadas.

Portugal ocupa o terceiro lugar, somando quatro pontos, fruto de duas vitórias frente a Islândia e Ilhas Faroé, ambas em casa. Com 94 golos marcados e 102 sofridos, as portuguesas estão em igualdade pontual com as Ilhas Faroé, que seguem na segunda posição devido a uma melhor diferença de golos.

"O apuramento não só é possível, como estamos na luta pelos primeiros lugares deste grupo de qualificação. Este é um grupo muito difícil e equilibrado, como já tínhamos identificado desde o início. A pressão existe porque a equipa evoluiu e começa a estar presente em jogos decisivos, encaramos com naturalidade e estamos satisfeitos por sentir esta responsabilidade, algo que noutros momentos não acontecia", acrescentou o treinador.

José António Silva antecipa um adversário muito forte, na quinta-feira: "Montenegro apresenta uma equipa muito experiente, com jogadoras que competem regularmente na Liga dos Campeões. É uma seleção fortíssima, oitava classificada no último Campeonato do Mundo, e que coloca problemas de diversa ordem. São atletas muito possantes, altas e fortes e com elevada qualidade técnico-tática e experiência em jogos de grande exigência".

Domingo, na Islândia, o perfil será diferente. "A Islândia é uma seleção muito rápida, com características físicas mais próximas das nossas, mas que faz da velocidade o seu principal argumento para criar desequilíbrios nas defesas adversárias", disse.