ACIF-CCIM promove participação de empresas madeirenses em evento europeu de empreendedorismo feminino

A ACIF-CCIM anunciou que as empresas madeirenses 'I Am World' e 'Walkme Mobile Solutions' vão participar no evento “Pitch Presenter – Women Entrepreneurship: e-Catalogue Pitch & Networking”, marcado para esta terça-feira, 31 de março, entre as 14h00 e as 17h00 (WET), em formato híbrido, a partir do INESC TEC, no Porto.

A iniciativa integra a rede Enterprise Europe Network (EEN), cofinanciada pela Comissão Europeia e representada na Região Autónoma da Madeira pela ACIF-CCIM. Trata-se da maior rede europeia de apoio às pequenas e médias empresas, com foco na inovação, internacionalização e cooperação empresarial.

O evento tem como objetivo promover o empreendedorismo feminino, reunindo projetos inovadores num espaço de apresentação e networking. As sessões de pitch permitirão às empresas dar a conhecer as suas soluções, estabelecer contactos e explorar oportunidades de negócio a nível internacional.

Segundo a ACIF-CCIM, a participação das duas empresas reflete a crescente dinâmica do tecido empresarial madeirense e o envolvimento da região em iniciativas europeias.

A associação destaca ainda o seu papel enquanto parceira da EEN na Madeira, sublinhando a importância da ligação das empresas regionais a redes internacionais, bem como o acesso a novos mercados e programas de apoio.

A presença neste evento reforça, acrescenta a entidade, o posicionamento da Madeira como uma região competitiva e alinhada com as prioridades europeias, nomeadamente no domínio da inovação e da igualdade de género no empreendedorismo.