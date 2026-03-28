Cheiro no balneário leva elementos do Sporting ao hospital antes do clássico de andebol

O treinador Ricardo Costa e o jogador Christian Moga, da equipa de andebol do Sporting, foram hoje transportados ao hospital após um cheiro intenso detetado no balneário do Dragão Arena, antes do clássico com o FC Porto.

Segundo fonte ligada ao processo, o incidente ocorreu momentos antes do início da partida e terá afetado também outros elementos da formação 'leonina', que apresentaram sinais de indisposição.

Delegados do encontro deslocaram-se ao balneário e descreveram o odor como "adormecedor", sendo, para já, desconhecida a origem do mesmo.

Apesar dos incidentes vividos no Dragão Arena, que levaram à hospitalização do treinador Ricardo Costa e de Moga, o Sporting admite jogar na mesma o clássico, mas sob protesto, por considerar que não estão reunidas as condições normais.

O caso deverá ser analisado pelas autoridades e organismos competentes, numa altura em que se levantam dúvidas sobre as condições de segurança no recinto.

O encontro, da primeira jornada da segunda fase, inciou-se cerca das 18:15.