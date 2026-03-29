Ana Leite domina elite feminina

A Taça de Portugal de Enduro na Calheta teve também um nome em destaque absoluto no feminino. Ana Leite venceu a categoria elite e assumiu-se como uma das grandes figuras da prova, num dia marcado pela exigência do traçado e pelas condições ideais encontradas nas especiais.

A atleta não escondeu a satisfação no final, sublinhando que o maior desafio foi superar um percurso tecnicamente duro sem cometer erros. “Tendo em conta que são pistas difíceis, por causa do famoso ‘cerro’, e não ter tido nenhuma queda e chegar ao final intacta foi ótimo”, explicou, valorizando sobretudo a consistência ao longo da prova.

Com experiência anterior na Madeira, ainda que já distante no tempo, Ana Leite reconheceu a evolução das condições. “Já tinha estado cá em 2015 e 2016, no Sandokan, e apesar de já não me lembrar de grande parte dos trajetos, hoje encontrei tudo impecável. Na altura apanhámos um temporal enorme e agora estava tudo limpo e bem preparado”, enquadrou, destacando o contraste com edições anteriores.

Mais do que a vitória, a atleta deixou um elogio claro ao potencial da região para a modalidade, colocando mesmo a Madeira num patamar de excelência internacional. “Vocês têm aqui trilhos que, a nível mundial, dos que já fiz até hoje, são dos melhores sem dúvida”, afirmou, numa avaliação que reforça a notoriedade crescente da ilha no circuito do enduro.

Sobre a organização, a vencedora foi clara ao considerar que o evento esteve à altura das exigências competitivas. “Para mim está tudo perfeito, não precisava de melhorar nada. Talvez apenas a questão dos transportes, para não estarmos tanto tempo no frio, porque é uma zona muito ventosa, mas de resto foi tudo espetacular”, apontou, deixando uma nota construtiva sem retirar mérito à organização.

Com uma vitória segura na elite feminina, Ana Leite sai da Calheta como uma das grandes protagonistas desta jornada inaugural, num cenário que volta a colocar a Madeira no mapa das grandes provas de enduro.