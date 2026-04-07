Três praticantes de caiaque resgatados ao largo da praia da Barreirinha

Três praticantes de caiaque, de nacionalidade francesa, foram resgatados, ao final da tarde de ontem, ao largo do Funchal, após terem reportado dificuldades próximo à praia da Barreirinha.

O alerta foi recebido pelas 17h41, através do Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal), tendo sido de imediato ativados para o local tripulantes da Estação Salva-vidas do Funchal.

"À chegada junto do caiaque, os tripulantes da Estação Salva-vidas constataram que os três praticantes de 14, 51 e 52 anos de idade, se encontravam bem fisicamente, estando acompanhados pelo guia da actividade, tendo procedido ao resgate dos mesmos para a marina do Funchal, sem necessidade de assistência médica", informa a Autoridade Marítima Nacional.

A acção foi coordenada pela Autoridade Marítima Nacional, através do Capitão do Porto e Comandante Local da Polícia Marítima do Funchal, em articulação com o MRSC Funchal da Marinha Portuguesa e com o Serviço Regional de Protecção Civil.