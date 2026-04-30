Presidente do CECS defende reforço dos mecanismos de concertação social

O presidente do Conselho Económico e da Concertação Social da Região Autónoma da Madeira defendeu a relevância do aprofundamento da autonomia regional e do reforço dos mecanismos de concertação social, fazendo questão de sublinhar o contributo destas instituições para a coesão económica, social e territorial.

António Abreu participou, ontem, no 'Encontro dos Conselhos Económicos e Sociais – 50 anos da Autonomia dos Açores', que se realizou em Ponta Delgada. Este encontro tratou-se de uma reedição de um evento que já se tinha realizado na Madeira.

Segundo nota à imprensa, uma vez que reuniu os Presidentes dos Conselhos Económico e Social nacional, da Madeira e dos Açores, constituiu-se "um momento de reflexão e partilha de experiências institucionais, centrado nos desafios actuais e futuros da autonomia e do papel dos Conselhos enquanto plataformas de diálogo entre o poder político e a sociedade civil".

O evento integrou as comemorações dos 50 anos da Autonomia dos Açores, reforçando os laços de cooperação entre as regiões autónomas e promovendo o debate sobre políticas públicas orientadas para o desenvolvimento sustentável.