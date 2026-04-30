ASAE apreende aperitivos e batatas fritas em ação contra tóxico formado na confcção

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu duas toneladas de aperitivos e 40 quilos de batatas fritas numa ação contra um tóxico que se forma durante a confecção dos alimentos, anunciou hoje o organismo.

Em causa está a acrilamida, "um contaminante que se forma em alimentos ricos em hidratos de carbono quando sujeitos a processos de confeção ou transformação a temperaturas superiores a 120ºC, e em condições de baixa humidade" e que representa um risco para a saúde.

Na acção nacional dirigida à indústria de batatas fritas e aperitivos, realizada durante o mês de abril, foram ainda apreendidos mais de 27.600 embalagens de produtos alimentares, duas toneladas de bobines de rótulos e um instrumento de pesagem, refere a ASAE.

Simultaneamente, foram instaurados "seis processos contraordenacionais por incumprimentos em matéria de higiene e segurança alimentar", incluindo pela "inexistência de processos baseados nos princípios do HACCP", um sistema de análise para controlar os perigos da confeção.

Outras das infrações detetadas estão relacionadas com a rotulagem dos alimentos e a exploração ilegal de um estabelecimento industrial.

No total, foram fiscalizados 15 operadores económicos no âmbito da operação "Temperatura Máxima".