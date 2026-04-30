Madeira testa resposta a cenários de catástrofe com várias vítimas mortais

A secretária regional de Saúde e Proteção Civil, Micaela Fonseca de Freitas, acompanhou esta terça-feira, no Centro de Salvamento Costeiro do SANAS Madeira, a vertente prática de uma formação dedicada a “Serviços Mortuários em Cenários de Multivítimas”, a primeira do género realizada na Região.

A iniciativa, promovida pelo Serviço Regional de Protecção Civil, visa testar a montagem e o funcionamento de necrotérios provisórios em contexto de catástrofe, no âmbito do Plano Regional de Emergência.

Durante a manhã, as equipas procederam à instalação de um necrotério provisório nas instalações do Aeroporto Internacional da Madeira.

Na parte da tarde, o exercício evoluiu para a coordenação entre serviços e agentes de protecção civil, entidades cooperantes e peritos forenses, incluindo a logística de transporte de vítimas mortais.

Segundo a governante, citada em nota de imprensa, o treino permite “testar todos os procedimentos previstos no Plano Regional de Emergência e Proteção Civil”, sublinhando ainda que a gestão de vítimas mortais em cenários de grande dimensão “é um acto de humanidade”.

A Região Autónoma da Madeira destaca que dispõe de um necrotério construído de raiz para este tipo de situações, considerado único no país, e que já foi testado em eventos reais.

O exercício contou com a colaboração do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e do Ministério Público, encerrando com uma reunião de avaliação das operações.