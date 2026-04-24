Número de refugiados acolhidos na UE desce 18% em 2025 para 361.325

O número de concessões de proteção temporária a requerentes de asilo na União Europeia (UE) desceu 18% em 2025 para 361.325, face ao ano anterior (437.735), divulga hoje o Eurostat.

De acordo com o serviço estatístico da UE, do total de garantias de proteção que os Estados-membros atribuíram, 51% foram de estatutos de refugiado, 25% de razões humanitárias e 24% de proteção subsidiária, que é dada às pessoas cuja situação não corresponde ao estatuto de refugiado.

Na comparação homóloga, estes valores representam, respetivamente, recuos de 0,5% e de 50% e uma subida de 11%.

A Alemanha (103.360, 29% do total da UE), a Espanha (76.210, 21%) e a França (72.930, 20%) foram os Estados-membros que acolheram maior número de requerentes de asilo, representando, no seu conjunto 70% (quase um quarto) do total da UE.

Em 2025, os afegãos foram o maior número de beneficiários de proteção na UE, representando 27% do total, seguidos pelos venezuelanos (16%), sírios e ucranianos (5% cada).