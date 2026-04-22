Preço do gasóleo já subiu 37% e o da gasolina 19% na Madeira devido ao conflito no Médio Oriente

A crise energética decorrente do bloqueio do tráfego marítimo no Estreito de Ormuz já provocou um aumento de preços de 36,7% no preço do gasóleo e de 18,8% no preço da gasolina na Região Autónoma da MAdeira (RAM).

Segundo a Direcção Regional de Estatítica da Madeira (DREM), "os efeitos do conflito no Médio Oriente no preço dos combustíveis tornam-se evidentes se comparados os preços da gasolina de 95 octanas e do gasóleo, entre o primeiro e o último dia do trimestre em análise". Assim, tendo em conta estes momentos temporais, constatam-se aumentos de 18,8% no preço da gasolina de 95 octanas e de 36,7% no gasóleo, indica a autoridade de estatística.

No balanço dos primeiros três meses deste ano, verificou-se que a introdução no consumo dos principais combustíveis (gasóleo e gasolina) na Região Autónoma da Madeira (RAM) rondou os 41,1 milhões de litros, valor superior ao do mesmo trimestre do ano passado em 5,0% (39,1 milhões de litros no 1.º trimestre de 2025), segundo os dados fornecidos pela Alfândega do Funchal e publicados hoje pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM).

Êm relação ao gasóleo, nos primeiros três meses do ano, foram introduzidos 26,4 milhões de litros, +2,6% do que no período homólogo. No que se refere às gasolinas, observou-se que as quantidades introduzidas de gasolina de 95 e de 98 octanas rondaram, respectivamente, os 11,2 e os 3,4 milhões de litros, representando, pela mesma ordem, variações face ao mesmo trimestre do ano anterior de +7,5% e +17,0%.

No caso do gás propano e butano, a introdução no consumo no período em referência rondou as 4,1 e 0,8 mil toneladas, respectivamente. Por sua vez, no gás natural, a quantidade introduzida foi de 4,9 mil toneladas.

Quanto à média dos preços do gasóleo, aumentou no 1.º trimestre de 2026 comparativamente ao período homólogo, mas a média dos preços da gasolina diminuiu.

Nos primeiros três meses de 2026, o preço médio do gasóleo rodoviário fixou-se em 1,507 euros por litro, superior ao registado no período homólogo (1,403 euros) e no trimestre anterior (1,459 euros). No caso da gasolina de 95 octanas, o preço médio foi de 1,579 euros, abaixo do verificado no período correspondente do ano precedente (1,590 euros) e do observado no 4.º trimestre de 2025 (1,583 euros).