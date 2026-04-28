PTRR com 4.000 milhões de euros para reforço e modernização das redes elétrica e gás

O plano PTRR conta com 4.000 milhões de euros para o reforço e modernização das redes elétrica e de gás, anunciou hoje, em Lisboa, o primeiro-ministro, Luís Montenegro.

"São 4.000 milhões de euros de investimento previsto no desenvolvimento das redes de distribuição de eletricidade e gás", anunciou Montenegro, na apresentação do PTRR, sem avançar mais detalhes.

O programa "Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência" (PTRR) vai ter um envelope financeiro global de 22,6 mil milhões de euros e um horizonte temporal de nove anos.

Em 15 de abril, a ministra do Ambiente e Energia já tinha dito estarem "em cima da mesa" "cerca de 4.000 milhões de euros para a rede", entre investimento em distribuição, transmissão e reforços extraordinários após o apagão.

Na audição na Comissão de Ambiente e Energia, no âmbito do grupo de trabalho sobre o apagão de 28 de abril de 2025, Maria da Graça Carvalho afirmou que esse montante corresponde ao esforço que o Governo pretende autorizar para reforçar a resiliência do sistema elétrico nacional e tornar menos provável uma nova falha de grande dimensão.

Segundo detalhou, desse total, 3.040 milhões de euros dizem respeito à distribuição, 497 milhões a projetos base na rede de transporte, 775 milhões a projetos complementares e 133 milhões a uma aprovação extraordinária já autorizada.

Luís Montenegro antecipou também hoje uma maior cobertura e resistência das redes de comunicações, com mais reservas de energia.

O plano contempla ainda a construção de quatro novas barragens e 400 charcas e pequenas albufeiras.

"Uma lição que podemos tirar do comboio de tempestades [...] é que, muitas vezes, as consequências não foram piores porque houve capacidade de gestão do recurso água", assinalou.

O Governo quer também ter uma "maior intervenção" na gestão das florestas e preparar o país para fenómenos sísmicos, "sem alarmismo".

O primeiro-ministro anunciou, em fevereiro, o PTRR, após o comboio de tempestades que atingiu o país, entre janeiro e fevereiro, que provocou, pelo menos, 19 mortes, centenas de feridos e desalojados.

O Conselho de Ministros aprovou, também em fevereiro, as linhas gerais do programa, que assenta em três pilares: recuperar, proteger e responder.

A apresentação decorre ao ar livre, debaixo da pala do Pavilhão de Portugal no Parque das Nações e à beira do rio Tejo, perante cerca de 500 pessoas, incluindo a maioria dos membros do XXV Governo Constitucional, deputados, autarcas e figuras como o procurador-geral da República, Amadeu Guerra.