Município do Funchal distinguido como amigo da Diáspora

Esta noite, durante um jantar com os participantes da primeira edição do Fórum Portugal Nação Global , o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas distinguiu o Município do Funchal como autarquia amiga da diáspora,

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, recebeu o prémio e foi com surpresa que o recebeu, pois nenhum dos presentes tinha conhecimento das distinções.

Para além da Câmara do Funchal, Emídio Sousa, secretário de Estado das Comunidades Portuguesas distinguiu uma académica, a investigadora Silvia Corado que está radicada nos Estados Unidos da América e ainda o empresário António Pargana, radicado no Brasil.