Aguiar-Branco: Visitem o parlamento ao longo do ano e tragam amigos

O presidente da Assembleia da República pediu aos cidadãos que estão hoje a visitar o parlamento que o façam também ao longo do ano e que tragam consigo amigos, porque "a Casa da Democracia" é de todos.

Este apelo foi feito por José Pedro Aguiar-Branco logo após ter aberto a porta principal do parlamento aos cidadãos, pelas 14:30 - hora em que também começaram na Assembleia da República um amplo conjunto de iniciativas, desde a dança à pintura, passando por várias exposições temáticas, para assinalar o 52º aniversário do 25 de Abril de 1974.

Logo que as portas foram abertas, entraram várias dezenas de pessoas, muitas delas crianças e jovens de escolas, e até turistas estrangeiros. O presidente do parlamento falou com alguns dos visitantes. Mostrou-lhes e explicou-lhes um pouco da História da Sala de Sessões e do Salão Nobre, tirou fotografias e deu autógrafos.

No átrio principal do parlamento, José Pedro Aguiar-Branco assistiu a uma atuação da Escola de Dança do Conservatório Nacional. E, no final desta atuação, considerou que "a abertura de portas da Assembleia da República aos cidadãos tinha começado de forma sublime".

Numa mensagem que dirigiu sobretudo aos muitos jovens que o escutavam, afirmou que a Assembleia da República "representa a expressão maior da vontade" dos cidadãos.

"Devemos ter este sentimento de pertença à Assembleia da República, porque é a Casa da Democracia, é a casa de todos nós. Venham ao parlamento ao longo do ano e tragam amigos", pediu José Pedro Aguiar-Branco.

Tendo ao seu lado a secretária-geral da Assembleia da República, Anabela Cabral Ferreira, deixou também uma mensagem de agradecimento à "competência demonstrada pelos serviços" do parlamento na organização das comemorações do 52º aniversário do 25 de Abril.

Durante a primeira hora de abertura de portas do parlamento, os jornalistas puderam perceber que a grande maioria do grupo inicial de visitantes nunca antes tinha estado neste órgão de soberania e que boa parte vinha de zonas do país distantes de Lisboa.

Alguns dos visitantes, principalmente crianças acompanhadas de avós, perderam-se no Palácio de São Bento. Uma família entrou numa das salas de imprensa a perguntar se era ali a caça ao tesouro. Uma iniciativa destinada a crianças e que decorre nos jardins.

José Pedro Aguiar-Branco também surpreendeu quando contou aos jornalistas quando foi a primeira vez que entrou na Assembleia da República. Revelou que a primeira vez que entrou no parlamento foi apenas em 2004, após assumir a pasta de ministro da Justiça, num Governo PSD/CDS liderado por Pedro Santana Lopes.

"Entrei no hemiciclo para fazer a defesa do Programa do Governo para o setor da justiça. No plenário, tive então aquela sessão que toda a gente tem: afinal é mais pequeno e estamos todos muito mais próximos do que parece na televisão", disse.