Uma recomendação da Comissão obriga o deputado a retratar-se?

A pergunta parece simples, mas suscita interpretações. A Comissão Parlamentar de Transparência da Assembleia da República aprovou uma recomendação para que o deputado do Chega, Francisco Gomes se retrate publicamente das acusações que fez sobre alegados pagamentos de 20 mil euros por parte de deputados a uma associação TVDE. O relatório concluiu que ficou provado que o deputado proferiu as declarações e que estas consubstanciavam uma acusação genérica da prática de crimes contra deputados indeterminados e contra uma entidade privada.

Para perceber o alcance desta decisão, é preciso recuar à origem do caso. A 19 de Dezembro de 2025, numa audição parlamentar, o deputado do Chega eleito pela Madeira, denunciou aquilo que classificou como práticas ilegais no sector TVDE. Na mesma intervenção afirmou que deputados de um partido com assento na comissão teriam solicitado 20 mil euros a uma associação para ensinar a contornar a lei. As palavras foram duras e tiveram impacto imediato dentro e fora do parlamento.

A reacção não tardou. A Associação Nacional Movimento TVDE anunciou a intenção de avançar com uma acção judicial por difamação, rejeitando as acusações e garantindo que nunca existiu qualquer pedido de pagamento para contornar a lei. A associação sustentou que esteve apenas em causa um pedido de consulta jurídica, feito de forma legítima, e que as declarações do deputado resultaram de uma deturpação dos factos.

O caso ganhou dimensão institucional quando o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, considerou as declarações de particular gravidade e determinou a abertura de um inquérito pela Comissão de Transparência. No despacho, deixou claro que estavam em causa dois cenários distintos. Se as acusações fossem verdadeiras poderiam ter relevância criminal. Se não fossem, a sua divulgação sem prova concreta colocava em causa o prestígio da Assembleia e a confiança nas instituições.

A Comissão avançou com o inquérito e chegou a conclusões objectivas. Ficou demonstrado que as declarações foram efectivamente proferidas e que não tinham sido precedidas de verificação independente. O próprio deputado reconheceu essa falha. Ainda assim, o relatório considerou que houve violação dos deveres parlamentares de rigor, diligência e lealdade institucional. Com base nisso, foi aprovada a recomendação de retratação pública e pedido formal de desculpas aos visados.

É neste ponto que a dúvida se impõe. Uma recomendação desta natureza obriga juridicamente o deputado a cumprir.

A resposta é negativa quando analisada à luz do quadro legal da Assembleia da República. As comissões parlamentares exercem funções de fiscalização política e de inquérito. Têm competência para recolher informação, produzir relatórios e formular recomendações. Não têm competência para impor decisões com força executiva. A sua actuação insere-se no plano político e institucional.

O Estatuto dos Deputados e o Código de Conduta estabelecem deveres claros no exercício do mandato. Exigem rigor, responsabilidade e respeito pela dignidade das instituições. Também prevêem consequências quando esses deveres são violados, mas essas consequências estão delimitadas. Passam por mecanismos internos como advertências ou censuras políticas. Não existe previsão legal que transforme uma recomendação de comissão numa obrigação coerciva nem que permita impor um comportamento concreto sob pena de sanção automática.

Se a decisão tivesse carácter obrigatório seria necessário que a lei previsse expressamente essa obrigação, definisse um mecanismo de execução e estabelecesse consequências jurídicas directas para o incumprimento. Nada disso se verifica neste caso. A recomendação não é acompanhada de qualquer instrumento que permita obrigar o deputado a retratar-se nem existe uma sanção automática associada à recusa.

O próprio enquadramento dado pelo presidente da Assembleia reforça essa leitura. Ao admitir a eventual relevância criminal das acusações, remete essa dimensão para as autoridades judiciais competentes. Isso demonstra que a Assembleia não actua no plano coercivo. Actua no plano político, avaliando comportamentos e fixando padrões de exigência.

O que está em causa é, portanto, uma censura institucional com peso significativo. A Comissão concluiu que houve incumprimento de deveres parlamentares e recomendou a correcção desse comportamento. Essa recomendação tem impacto político, expõe o deputado e coloca-o perante uma exigência de responsabilidade pública. Ignorá-la não configura desobediência a uma ordem legal, mas tem consequências no plano da credibilidade e da relação com a instituição.

Em conclusão, a recomendação existe, é sustentada por um inquérito e traduz uma posição formal da Comissão Parlamentar de Transparência. No entanto, não tem carácter obrigatório no sentido jurídico. Não é uma imposição legal nem coerciva. É uma exigência política e institucional, assente nos deveres dos deputados e na autoridade da Assembleia da República, cujo cumprimento depende, em última análise, da responsabilidade do próprio visado.