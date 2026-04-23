Saúde, justiça, economia e futebol em destaque na imprensa

Bom dia. Estas são as principais notícias desta manhã de quinta-feira, 23 de Abril de 2026.

Na revista Visão:

- "Japão. O fascínio e as lições. O que podemos aprender com o País do Sol Nascente sobre prevenção de catástrofes, segurança, pontualidade, espírito comunitário, ligação à Natureza e a forma de encarar a vida"

- "José Teixeira: 'A cultura pode salvar a economia'. As ideias do empresário que criou um museu de arte contemporânea em Braga"

- "Inteligência artificial. O desafio é mais energético do que digital"

- "Superministro. Como Leitão Amaro controla a comunicação do Governo"

- "Se7e. A Graça que resiste ao turismo em Lisboa"

No Correio da Manhã:

- "Em 5 anos. 328 morrem à espera de operação. Atrasos nas cirurgias cardíacas"

- "FC Porto 0 Sporting 0. Rui Silva segura final do Jamor. Defesa fantástica no último minuto garante nulo no dragão"

- "Itália. Rafael Leão envolvido em escutas de escândalo sexual"

- "Regresso de Pedro Nuno à AR tira lugar a deputada paraplégica"

- "Dados da PSP revelam. Quase dois terços dos polícias têm mais de 40 anos"

- "Lisboa. Aeroporto arrisca chumbo"

- "Droga apanhada. Traficantes fogem ao largo de Setúbal"

- "Aforro. 41,1 mil milhões em certificados"

- "Processo. Goucha derrotado em guerra com fisco"

- "Algemas de Ventura à venda em 'sex shops'"

- "Cristina Ferreira perde milhares de seguidores com polémica"

No Público:

- "MP demora mais de três anos a tratar materiais apreendidos em buscas"

- "Leis laborais. Montenegro pressionou UGT até ao último minuto"

- "Taça de Portugal. Sporting sai de rastos do Dragão rumo à final"

- "Cimeira em Chipre. Líderes europeus procuram medidas para minimizar escalada de preços na energia"

- "Combustível de aviões. Portugal produz cerca de 80% do 'jet fuel' que consome. Maior parte vem de Sines"

- "SNS. Internamentos sociais sobem e já custam mais de 350 milhões"

- "Ranking da OCDE. Professores portugueses são dos que têm melhor formação"

No Jornal de Notícias:

- "Mais de metade das empresas soma atrasos no pagamento a fornecedores"

- "Taça de Portugal. FC Porto 0-0 Sporting. Muralha leonina trava dragão"

- "Itália. Rafael Leão apontado como cliente de rede de prostituição em Milão"

- "Ciclismo. Sprinters à espreita de uma vitória no arranque do Grande Prémio 'O Jogo'"

- "Pressão máxima sobre a UGT que quer prolongar negociações"

- "Internamentos. Custo de camas ocupadas por doentes com alta sobe para 351 milhões"

- "Porto. As propostas dos candidatos à Reitoria da Universidade"

- "Bragança. Aumento de taxas vai desde as esplanadas aos cemitérios"

- "Operação Éter. Presidente do Braga absolvido de falsificação de documentos"

- "Europarque. Fado e galo de Barcelos também vão ter lugar na Comic Con"

No Diário de Notícias:

- "UGT não está 'confortável' e tem lei laboral nas mãos"

- "Conferência. País tem PME 'a mais' e Banco de Fomento propõe bazuca como solução"

- "Saúde. Ministra diz que SNS está melhor, mas admite quebra de atividade"

- "Justiça. PJ investiga declarações de deputados do Chega"

- "Guerra. Irão responde pela força ao prolongamento do cessar-fogo"

- "Futebol de praia. Portugal estreia-se frente à Inglaterra no Europeu Sub-20 com ambição de marcar uma geração"

- "Entrevista. Miguel Pauseiro [presidente da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros]: 'Perante a evolução da adesão ao cheque-livro, era muito importante estendermos o prazo'"

- "Crianças. Estar na escola e aprender, eis a questão"

- "Comédia. O dinheiro contra o romantismo"

- "'My Way'. Uma canção feita de muitas vozes"

No Negócios:

- "Fim das portagens nas Scut corta 89 milhões em receitas"

- "Guerra no Médio Oriente. UE deixa cair teletrabalho e admite 'windfall tax'"

- "Fundo britânico ICG vai entrar no capital do grupo Paulo Duarte"

- "Manuel Luís Goucha perde disputa de um milhão contra o Fisco"

- "Lei laboral. Patrões esperam rejeição da UGT, mas admite voltar a negociar"

- "Candidatos à compra da TAP estão a cancelar rotas para poupar combustível"

- "Confiança dos consumidores europeus no nível mais baixo desde 2022"

- "'Posts' de Trump nas redes sociais mexem sempre com o petróleo"

No O Jornal Económico:

- "Vendas da Century 21 acima dos mil milhões"

- "As seis áreas que vão atacar o choque energético"

- "'Temos condições únicas para a indústria de IA' [Gonçalo Matias, ministro Adjunto e da Reforma do Estado]"

- "Lufthansa e Air France-KLM convidadas a apresentar propostas vinculativas pela TAP"

- "Guerra. Tensão militar volta a aumentar no estreito de Ormuz"

- "Custo dos seguros cai 5% no trimestre e prolonga tendência"

- "CTT emite 60 milhões de dívida sénior preferencial"

- "UGT decide hoje provável chumbo à lei laboral"

No A Bola:

- "FC Porto 0-0 Sporting. Foram leões. Sporting no Jamor após resistir ao assalto final do FC Porto e a... três lesões"

- "'Eles tiveram de usar todos os truques', Francesco Farioli"

- "'Final da Taça não é tábua de salvação', Rui Borges"

- "Taça de Portugal. Torreense-Fafe. Decide-se hoje o outro finalista da prova rainha"

- "Benfica. Golos de Rafa pressionam Mourinho"

- "Inglaterra. Man. City ultrapassa Arsenal"

- "Champions Asiática 2. Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo e João Félix na final"

No Record:

- "FC Porto 0-0 Sporting. Raça até ao fim. Leão resiste e garante presença no Jamor"

- "Farioli. 'Vieram perder tempo e foram esmagados'"

- "Rui Borges. 'Deve ter-se esquecido das bolas e das toalhas'"

- "Benfica. Mourinho agrada a Mbappé. Para treinar o Real Madrid"

- "Hoje à sentença do processo Saco Azul"

- "Champions2 da Ásia. Armada lusa na final. Jesus, Félix e Ronaldo goleiam"

E no O Jogo:

- "Taça de Portugal. FC Porto 0-0 Sporting. Santa mão. Incrível defesa de Rui Silva nos segundos finais evita prolongamento e coloca leões no Jamor"

- "Francesco Farioli: 'Os 11 homens do Sporting vieram perder tempo'"

- "Bednarek: 'Não sei o que é preciso acontecer para eles verem um vermelho'"

- "Rui Borges: 'Perder tempo? Deve ter-se esquecido das bolas e das toalhas'"

- "Comitiva leonina recusa passar pelos troféus internacionais do FC Porto na entrada para o balneário"

- "Torreense-Fafe. Segundo finalista decide-se hoje"

- "Ciclismo. Para sprinters e aventureiros. 14.º Grande Prémio O Jogo/Leilosoc arranca hoje para quatro dias de emoção"

- "Benfica. Rafa acelera até aos 100. Vai ser titular contra Moreirense e está a duas finalizações de marca histórica pelo clube"

- "Talento: central brasileiro de 17 anos é reforço"

- "I Liga. Casa Pia-Braga. Teste nacional ao quarto lugar. Acerto de calendário para equipas de objetivos diferentes"