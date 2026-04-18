Paulo Neves, deputado na Assembleia da República, defendeu no XX Congresso Regional do PSD-M uma posição firme da Madeira face ao poder central, deixando também uma indirecta ao PSD nacional ao garantir independência política na defesa da região. “Nunca nos vergamos a interesses que não sejam os nossos”, afirmou.

“O congresso é para fazermos balanços e também para perspectivarmos o futuro”, começou por dizer, sublinhando que “os 50 anos da autonomia foram bem-sucedidos” e transformaram a Madeira e o Porto Santo.

Ainda assim, considerou que é necessário ambicionar mais. “Nós queremos mais. Queremos muito mais, porque somos ambiciosos”, disse, defendendo o reforço de competências e uma nova etapa autonómica.

Crítico da actual moldura constitucional, afirmou que “com a actual Constituição e com o actual modelo de poderes das autonomias, não conseguiremos ir mais longe”, defendendo a sua revisão e mais poderes para a região.

Na recta final, deixou um recado claro sobre a actuação em Lisboa, numa alusão também às direcções partidárias nacionais: “Nunca nos vergamos a interesses que não sejam os nossos, venham de onde vierem”, reforçando que os deputados madeirenses “estão sempre de pé a defender a Madeira”.