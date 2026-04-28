Museu Quinta das Cruzes recebe conferência sobre 'Música – Espaços, Documentos & Canções'

O Museu Quinta das Cruzes, espaço tutelado pela Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura, recebe, esta quarta-feira, dia 29 de Abril, a partir das 15 horas, uma conferência sobre 'Música – Espaços, Documentos & Canções'. A conferência será proferida por Vítor Sardinha e destina-se ao público em geral, com entrada livre.

Como explica o conferencista, “a música não se faz só no palco. Tem também uma função, um propósito e é por isso, que se adequa ou não, ao espaço onde é apresentada"

Durante décadas a Madeira apresentou nos hotéis, casinos, cabarés, entre outros, a música que melhore se adaptava ao público-alvo. Nesta conferência apresentamos em passagem muitos dos espaços que receberam os músicos e cantores madeirenses, ao longo de anos". Vítor Sardinha

Vítor Sardinha acrescenta que “nas diferentes situações de apresentação, existiu sempre uma legislação, de âmbito nacional, que acomodava e supervisionava as práticas musicais".

O seu desenrolar diário, as relações da música, protagonistas e contratantes, normas e procedimentos, tudo estava na legislação aplicada, ao sector da cultura e animação musical. Dos documentos recolhidos na Inspeção Regional dos Espetáculos (em 2001), aquando da investigação sobre as práticas musicais na noite madeirense, daremos a conhecer pela primeira vez a maioria deles, com referências concretas aos espaços de atividade musical na cidade do Funchal. Até ao 25 de abril de 1974, o Secretariado Nacional da Informação Cultura Popular e Turismo, emanava todos os despachos e procedimentos, de carácter regulatório, para todas as formas de apresentação das artes de palco fossem elas relacionadas com o teatro de revista, os cabarés, os casinos, as casas de fado ou os espetáculos amadores com apresentação pública. A dança, o teatro e a música tinham assim documentos a observar, taxas e custos, muitos em selos fiscais que se colavam nos documentos, demonstrando a conclusão do procedimento oficial". Vítor Sardinha

“A temática será concluída com um cartaz de um grande espectáculo, realizado no Cine Jardim em 1949 (sala de espetáculos e cinema situada na Rua do Carmo)”, refere o palestrante, acrescentando que, quanto aos espaços da música na cidade do Funchal, serão apresentados sobre a forma de pequenos anúncios da imprensa regional".

O secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, destaca a relevância destas iniciativas para a valorização do património cultural da Região, sublinhando que “conferências como as promovidas por Vítor Sardinha assumem um papel fundamental na preservação e divulgação da nossa memória colectiva".

"Ao dar a conhecer os espaços, os documentos e as práticas associadas à música na Madeira, contribuem decisivamente para um melhor entendimento da história musical da Região, aproximando o público do seu legado cultural e reforçando a identidade madeirense", acrescenta.