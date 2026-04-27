Kiev chama embaixador após chegarem a Isreal cereais alegadamente roubados pela Rússia

O embaixador de Israel na Ucrânia foi convocado após a chegada ao porto de Haifa de navios carregados, segundo Kiev, com cereais ucranianos roubados pela Rússia, revelou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano.

O ministro Andriy Sybiga referiu numa mensagem na rede social X que a Ucrânia e Israel mantêm relações amigáveis, que, no entanto, podem ser prejudicadas pelo "comércio ilegal russo de grãos ucranianos roubados".

Kiev já tinha informado Israel em meados de abril sobre a chegada ao porto de Haifa de um navio anterior que transportava, segundo Kiev, cereais de territórios ucranianos ocupados por Moscovo.

Criticando a "falta de resposta adequada de Israel ao legítimo pedido da Ucrânia em relação ao navio anterior que entregou mercadorias roubadas", Sybiga afirmou hoje que "outro navio deste tipo chegou a Haifa".

"Mais uma vez, alertamos Israel contra a aceitação destes grãos roubados e contra qualquer dano nas nossas relações", acrescentou.

O embaixador israelita na Ucrânia deverá receber uma nota de protesto na manhã desta terça-feira, noticiou a agência France-Presse (AFP).

O Conselho Europeu declarou em maio de 2024 que "existem provas de que a Rússia está atualmente a apropriar-se ilegalmente de grandes quantidades (de cereais e oleaginosas) nos territórios ucranianos que ocupa e a exportá-las como se fossem produtos russos".

As tropas russas ocupam atualmente pouco mais de 19% do território ucraniano.