"Devemos ser implacáveis" com negligência e maus tratos a animais

O ministro da Agricultura defendeu hoje, no parlamento, que havendo negligência e maus tratos a animais a resposta deve ser implacável, mas criticou quem filma estes casos e só os denúncia posteriormente, aludindo a "outros interesses".

"Havendo negligência e maus tratos, devemos ser implacáveis", vincou o ministro da Agricultura e do Mar, José Manuel Fernandes, em resposta aos deputados, na Assembleia da República.

O governante referiu que a esmagadora maioria de agricultores e produtores é interessada em garantir as melhores condições aos seus animais e pediu que, perante casos de maus tratos, a atuação seja imediata.

O titular da pasta da Agricultura criticou as pessoas que filmam casos de maus tratos e que os divulgam meses depois.

"Dizem-se amigos dos animais, mas deixam-nos a sofrer e passados meses é que divulgam. Não são amigos dos animais, podem é ter outros interesses", apontou.

Em resposta à deputada única do PAN, Inês Sousa Real, José Manuel Fernandes comentou também o alegado caso de maus tratos a cavalos na Herdade do Pessegueiro, em Sines, afirmando ter recebido a indicação de que o estado de magreza dos animais se devia uma condição excecional biológica e à idade avançada dos mesmos.

O partido já tinha enviado perguntas ao Governo, na sequência de uma reportagem divulgada pelo programa 'Repórter Sábado'.

Na mesma audição, o antigo eurodeputado anunciou também o lançamento de um aviso de um milhão de euros para os centros oficiais de recolha de animais, afetados pelo mau tempo.

Segundo o ministério, formalmente não foi recebido nenhum pedido de apoio, apesar de José Manuel Fernandes ter admitido o conhecimento informal de um caso.