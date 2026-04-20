Elogios da oposição seriam “mau sinal”

“Se a oposição dissesse bem, seria mau sinal.” Foi desta forma que Miguel Albuquerque reagiu às críticas do deputado do Chega, Francisco Gomes, e ao pedido de demissão do secretário regional do Turismo.

As declarações foram prestadas à margem da cerimónia de abertura do ginásio ‘Academia da Força Club’, no Funchal.

O parlamentar acusou Eduardo Jesus de ter uma postura “indigna e desonesta” na forma como está a lidar com as alterações ao modelo de mobilidade aérea, alegando que está a espalhar medo sobre as mudanças alcançadas para os madeirenses.

Segundo Francisco Gomes, “foi graças ao trabalho do Chega e do PS que foram aprovadas mudanças estruturais no modelo, incluindo a possibilidade de as agências de viagens se inscreverem na plataforma — permitindo aos cidadãos pagar apenas o valor fixo das passagens — e o fim dos tectos financeiros, duas propostas apresentadas pelo Chega”.

Em nota à imprensa, o deputado acusa ainda o secretário regional de “nunca ter sabido defender os interesses da Madeira no dossiê da mobilidade aérea, permitindo que o Governo de Luís Montenegro criasse um modelo que considera desastroso e prejudicial para os madeirenses”.

À RTP Madeira, Francisco Gomes terá mesmo pedido a demissão do governante. Miguel Albuquerque desvalorizou as críticas, afirmando que, se o Chega elogiasse o Governo Regional, isso significaria que estaria a seguir uma política errada, “o que seria um desastre para a Madeira”.