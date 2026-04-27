Policía de Belfast atribui autoria de carro bomba ao "novo IRA"

A polícia da Irlanda do Norte atribuiu ao chamado "novo IRA" a autoria da explosão de um carro-bomba na noite de sábado junto a uma esquadra em Belfast sem causar vítimas.

A explosão ocorreu em frente a uma esquadra em Dumdurry, na periferia de Belfast, e não provocou mortos nem feridos, segundo as autoridades.

Em conferência de imprensa, o vice-chefe da polícia irlandês, Bobby Singleton, afirmou que a principal hipótese aponta para o "novo IRA", um grupo dissidente do Exército Republicano Irlandês (IRA) que é contra os acordos de paz de 1998.

Singleton relacionou o incidente de sábado com um outro atentado falhado em março, em Lurgan, quando indivíduos forçaram um motorista a transportar um engenho explosivo até uma esquadra, que acabou por não detonar, acrescenta a agência de noticias espanhola EFE.

Sobre o ataque mais recente, o responsável policial considerou que o dispositivo "pode ter falhas em sofisticação e alcance, mas compensa pela sua imprudência temerária".

O "novo IRA" surgiu em 2012, formado por dissidentes republicanos, e tem sido responsável por vários ataques, sem comprometer o processo de paz iniciado com o Acordo de Sexta-Feira Santa, que pôs termo ao conflito armado na região.

Sobre a explosão de sábado, várias testemunhas relataram um estrondo e vídeos que circularam nas redes sociais mostraram um veículo em chamas em frente a uma esquadra por volta da meia-noite.

"É angustiante que um carro-bomba tenha explodido em frente à esquadra", disse Soracha Eastwood, deputada local. "Foi apenas pela graça de Deus que não houve vítimas", acrescentou numa mensagem publicada na rede social X.

Gavin Robinson, líder do DUP --- o principal partido pró-britânico da região --- classificou o incidente como "profundamente preocupante".