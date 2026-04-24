Venda de carros novos na UE cresce 4% até Março com eléctricos e híbridos em destaque

As vendas de carros na União Europeia avançaram 4% no primeiro trimestre, impulsionadas por um aumento homólogo de 12,5% em março, foi hoje anunciado.

Num comunicado ontem divulgado, a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA) também confirma o avanço dos carros elétricos e híbridos.

"O mercado foi apoiado por uma sólida atividade dos consumidores, impulsionada por novos e revistos benefícios fiscais e programas de incentivos nos principais países europeus", indicou a ACEA no comunicado.

As novas matrículas avançaram com força em países como Alemanha (+5,2%), Itália (+9,2%) ou Espanha (+7,6%) e caíram noutros como França (-2,1%), Bélgica (-5,9%) ou Países Baixos (-10,8%) no acumulado de janeiro a março.

Os carros elétricos de bateria registaram um avanço homólogo de 32,5% e alcançaram uma quota de 19,4% do mercado comunitário no primeiro trimestre, contra 15,2% no ano passado.

No total, foram matriculadas 546.937 unidades em toda a UE.

Entre os principais mercados, registaram fortes aumentos em elétricos em Itália (+65,7%), França (+50,4%), Espanha (+41,6%) e Alemanha (+41,3%), enquanto a Bélgica mostrou uma leve queda de 2,3%.

Os híbridos elétricos mantiveram-se como a opção preferida pelos consumidores, com uma quota de 38,6% e 1.089.421 unidades matriculadas no trimestre.

Também avançaram com força os híbridos 'plug-in', que já representam 9,5% do mercado, tendo crescido 29,7% em relação a 2025.

Em contraste, os motores tradicionais continuam a perder terreno. As matrículas de carros a gasolina caíram 18,2% e as de diesel 15,7%, com uma quota conjunta que já desceu para 30,3%, em comparação com 38,2% no ano passado.

Em relação aos fabricantes, o grupo alemão Volkswagen manteve-se como líder do mercado europeu, embora com um crescimento moderado de 2,5% no conjunto do trimestre.

Entre as marcas, destacou-se o forte aumento da Tesla, que subiu as suas matrículas em 101,9% em março e 59,6% no conjunto do trimestre na UE.

Representa uma mudança de tendência para o fabricante norte-americano, que há um ano viu as suas vendas afundarem-se (-45%) coincidindo com a proximidade de Elon Musk com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

As marcas chinesas também continuaram a ganhar terreno rapidamente. A BYD protagonizou um dos maiores avanços, com um crescimento de 155,2% em março e de 169,7% no acumulado do ano, aproximando-se já em volume da Tesla no mercado europeu.

Por sua vez, a SAIC, proprietária da MG, registou aumentos mais moderados, de 6,0% em março e de 5,9% no trimestre, mas consolida sua presença na região.

Em relação aos próximos meses, o setor mantém uma evolução positiva, embora sujeita à continuidade dos incentivos públicos e à evolução do contexto económico.

A ACEA sublinhou a importância de manter uma abordagem tecnologicamente neutra na transição para a descarbonização, apesar de os veículos a eletricidade - especialmente híbridos e elétricos - continuarem a ganhar peso em relação aos motores de combustão.