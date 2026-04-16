Tarifas de Trump atingem em cheio Vinho Madeira

A notícia que faz a manchete da edição de hoje do seu DIÁRIO revela que as Tarifas impostas por Donald Trump atingem em cheio Vinho Madeira. As exportações para os Estados Unidos caem até 24,5% em volume e 18,7% em valor, apesar de subida do preço por litro.

Na primeira página destacamos, também, o Campo de Golfe da Ponta do Pargo, que vai a concurso por 30 anos. A concessão inclui venda de terrenos e investimento milionário. O processo decorre por pré-qualificação em duas fases.

Nesta edição leia, também, que o congresso do PSD-M acontece sem tensão interna, com Albuquerque a reforçar a liderança com mobilidade e relação com Lisboa no centro do debate.

Um homem disfarçado gera alarme em casa de banho, notícia que abre os ‘Casos do dia’. Indivíduo fugiu após confronto num espaço comercial do Funchal.

Por fim, saiba que Seguro escolhe novo juiz como representante. Paulo Barreto sucede a Ireneu, ambos provenientes da magistratura.

Estas e outras notícias poderá ler na edição desta quinta-feira do seu DIÁRIO, disponível tanto em versão e-paper, como em papel, num ponto de venda perto de si ou por assinatura, numa morada à sua escolha. E para acompanhar esta jornada informativa, ligue-se ao dnoticias.pt ou ouça a rádio TSF-Madeira.

Bom dia, com boas leituras!