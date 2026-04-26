“O MIUT é Madeira na essência”, diz Eduardo Jesus

“O MIUT é Madeira na essência, pela bravura, pela dificuldade e pela forma como representa a ilha”, afirmou Eduardo Jesus, secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, em representação do Governo Regional, sublinhando o forte impacto do evento na promoção da Região Autónoma da Madeira.

Em declarações à margem da prova, o governante destacou que a iniciativa “presta um grande serviço à região, não só na afirmação como destino activo, capaz de captar milhares de pessoas para competir e, simultaneamente, revelar o que é a Madeira”.

Eduardo Jesus realçou ainda a visibilidade internacional alcançada, referindo a satisfação dos atletas com a reabertura de percursos emblemáticos na cordilheira central da ilha: “Foi tido como um ex-líbris por muitos praticantes, algo que no ano passado penalizou a edição por não estar disponível, mas que este ano foi possível reabrir a tempo.”

Sobre a edição em curso, afirmou que o feedback dos participantes tem sido muito positivo: “Temos ouvido a melhor apreciação dos atletas. O percurso valeu a pena e foi mais um grande sucesso.”

O secretário regional deixou ainda uma palavra de reconhecimento à organização e aos voluntários envolvidos: “Mais de 700 voluntários, uma organização exemplar e todos os que apoiam o evento. O MIUT não é só do Clube de Montanha, é Madeira na essência.”

Eduardo Jesus sublinhou também o impacto na imagem externa da Região: “Tudo isto representa a Madeira e permite uma promoção extraordinária, mostrando capacidade de organização, satisfação dos participantes e a beleza da paisagem.”

Quanto ao futuro, garantiu a continuidade do apoio governamental: “O Governo tem estado sempre ao lado da organização e vai continuar a estar. Este é o expoente máximo da afirmação da Madeira como destino activo.”

O governante destacou ainda o contributo de várias entidades na logística do evento, nomeadamente o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza e a Zona Militar da Madeira, sublinhando o papel decisivo na reabertura de trilhos condicionados por condições meteorológicas adversas.