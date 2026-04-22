Impacto da guerra no Oriente já pesa mais na casa do que a da Ucrânia
Além deste título, a visita ontem de Lula da Silva a Portugal e o clássico em futebol hoje no Dragão marcam os jornais nacionais
Bom dia. Estas são as principais notícias que marcam as primeiras páginas dos jornais nacionais desta quarta-feira, 22 de Abril de 2026.
Na revista Sábado:
- "Os novos e poderosos herdeiros"
- "Os Soares dos Santos, Mello, Amorim, Azevedo e Nabeiro preparam as novas gerações para assumir negócios"
- "Benfica. Escutas ligam Vieira ao negócio do prédio da FPF"
- "Sobrevivência. Fizemos um curso para aprender a ter água, comida e abrigo em catástrofes"
No Correio da Manhã:
- "Gabinete da secretária de Estado da Saúde. Governante nomeia filho de chefe"
- "Assessor ganha 4152 euros brutos/mês"
- "Lula em Portugal com política e manifestações. André Ventura liderou protesto contra Presidente brasileiro"
- "FC Porto-Sporting. Finalista da Taça decidido no Dragão"
- "Benfica. Mourinho quer o melhor Rafa na próxima época"
- "Idoso dado como morto pelo Estado há mais de 60 anos"
- "Demora 25 horas. Percorre 600 km para tratar de um dedo"
- "Legislação laboral. Voto contra pacote ganha força na UGT"
- "Viseu. Recebe GNR a tiro e fere 2 militares"
- "Cristina Ferreira. 'Queria perceber um violador'"
No Público:
- "Quase dois terços dos alunos dormem mal e 13% dizem-se ansiosos"
- "Visita de um dia. Lula e Montenegro alinhados na economia e na imigração"
- "Forças Armadas. Governo quer mais 3700 militares até final de 2027"
- "Médio Oriente. Trump prolonga cessar-fogo até Irão entregar proposta"
- "Artes plásticas. João Penalva é o grande Prémio Fundação EDP Arte 2026"
- "Guerra na Europa. Hungria deixa cair ameaça de veto ao empréstimo da UE à Ucrânia"
- "Pedro Teiga em entrevista. 'Em breve, não haverá nenhum político que tenha aprendido a nadar no rio'"
No Jornal de Notícias:
- "Quebra nos euromilionários tira 52 milhões em impostos ao Estado"
- "Juras de amor entre Portugal e o Brasil"
- "Taça de Portugal. Acerto de contas"
- "Gaia. Câmara alega que trotinetas são 'um perigo' e decide travar concurso"
- "Pombal. Saltou de Ferrari em andamento em acidente que matou o condutor"
- "Porto. Stand de carros em Ramalde assaltado três vezes numa semana""
- "Natalidade. Nascimentos registam valor mais elevado da década"
No Diário de Notícias:
- "Recuperar praias afetadas pelas tempestades vai custar 84 milhões"
- "Ruy de Carvalho. 'No palco, as doenças não existem. Tudo desaparece'"
- "Lula em Portugal. Com Eusébio e uma bica, o presidente brasileiro puxou pelo ego português"
- "Guerra. Trump prolonga cessar-fogo, mas mantém bloqueio dos EUA ao estreito de Ormuz"
- "Segurança. Luís Neves ouviu elogio do Chega, mas negou 'ser como o camaleão'"
- "Trabalho. UGT prepara-se para rejeitar pacote laboral após encontro com Seguro"
- "Pedro Figueiredo. IGAI abriu dez processos disciplinares e cinco inquéritos entre janeiro e março"
- "Cinema. Celebrando a utopia de Michael Jackson"
- "Clássico. Farioli pede combustível, Borges nega que Taça de Portugal salve a época"
No Negócios:
- "Guerra no Irão já penaliza mais juros da casa do que a da Ucrânia"
- "Stands obrigados a pagar tributação autónoma sobre carros de serviço"
- "AICEP acalma empresas sobre impacto do acordo entre a Europa e a Índia"
- "Plano de reestruturação obriga TAP a deixar quatro aviões em terra"
- "Sustentabilidade 20|30. Joaquim Cunha, diretor executivo do Health Cluster Portugal. Recursos humanos do SNS 'são geridos de forma completamente amadora'"
- "Tecnologia. Um ex-campeão de natação vai ter o futuro da Apple nas mãos"
No O Jornal Económico:
- "Presidente do IAPMEI sai, vice assume a liderança"
- "Lula diz que Portugal deveria ser hub para o Brasil na UE"
- "Âncora e PMA investem 180 milhões em dois projetos residenciais"
- "Gasóleo para transporte pessoal sobe 70% em apenas dez anos"
- "'Estado é um dos principais arquitetos da confiança digital'. Conferência Confiança Digital. É na reforma tecnológica do Estado que se joga nos próximos anos o lugar de Portugal na Europa, diz líder da ARTE e CTO do Estado, Manuel Dias"
- "Reuniões. Seguro tenta resolver impasse no código laboral"
- "AI Summit 2026 junta especialistas, empresas e decisores"
- "Preços das casas aumentaram 21,1% no primeiro trimestre"
- "Brisa e Sonae: país está impreparado para crises longas"
No Record:
- "Taça de Portugal. FC Porto-Sporting. Duelo final. Último confronto após época inteira às turras"
- "Farioli. 'É a oportunidade para provar quem somos'"
- "Villas-Boas. 'Tivemos de lutar com tudo e contra todos'"
- "Rui Borges. 'Temos feito uma temporada fabulosa'"
- "Varandas. 'Pelos vistos no Norte nunca se passa nada...'"
- "Benfica. Tomás volta a parar. Central não defronta Moreirense e está em dúvida para Famalicão"
- "Apesar da vitória no dérbi. Rui Costa irredutível. Mantém intenção de não renovar já com Mourinho"
- "Jorge Jesus escreve hoje. 'Pedi ajuda a quem filmava casamentos'"
No O Jogo:
- "Taça de Portugal. FC Porto-Sporting. Palavra final. Quarto clássico entre dragões e leões esta época decide presença no Jamor para defrontar Torreense ou Fafe"
- "Francesco Farioli. 'Não acredito que o espírito deles esteja em baixo'"
- "André Villas-Boas. 'O FC Porto deixou de pedir licença e começou a impor respeito'"
- "Rui Borges. 'Estão a perder, é natural intensificarem a pressão'"
- "Frederico Varandas. 'Alguma coisa anormal se passa no norte?'"
- "'Na altura custou, mas percebi que a vida continua'. Acidente de viação obrigou Sandro Borges a deixar o futebol e a tornar-se treinador de boxe. Foi campeão de juniores pelo Boavista"
- "Benfica. Tomás Araújo pára. Central lesionou-se no dérbi e falha receção ao Moreirense"
- "Marcel Regula apontado à Luz"
- "Boavista. Leilão apanha todos de surpresa. Clube e panteras negras anunciam tentativa de travar processo. Valor mínimo da venda pode não chegar aos 33 milhões de euros"
- "Ciclismo. Notícias Ilimitadas e Federação reforçam parceria"
- "UAE Emirates na Volta a Portugal é forte possibilidade"
E no A Bola:
- "Benfica tem alvo polaco. Encarnados interessados em Marcel Regula, avançado de 19 anos. Passe pode chegar aos Euro10 M"
- "Richard Ríos é para segurar em 2026/27"
- "FC Porto-Sporting. Duas finais no horizonte"
- "Passaporte para o Jamor carimbado hoje, eventual vitória na final dará acesso à Supertaça"
- "Leões tentam defender vantagem de 1-0 alcançada na primeira mão"
- "'Não podemos atacar como loucos' - Francesco Farioli"
- "Não sou de 'ses', sou de trabalho'. Rui Borges"
- "Futsal. 'Final eight' da Taça de Portugal arranca hoje em Gondomar. Benfica e Sporting, como sempre, são os favoritos"