Bronze para a Madeira no Nacional de duplas de squash

A dupla madeirense Gonçalo Miranda e Ricardo Sardinha conquistou a medalha de bronze no Campeonato Nacional de Duplas de squash, que decorreu na Arena Squash, em Coimbra.

Atuais campeões regionais da variante, os atletas viajaram até ao continente para disputar a competição organizada pela Federação Nacional de Squash e acabaram por garantir um lugar no pódio, ao terminar na terceira posição.

Partindo como quintos cabeças-de-série, Gonçalo Miranda e Ricardo Sardinha protagonizaram uma reviravolta frente aos terceiros pré-favoritos, Afonso Athayde e Simão Neves. Após perderem o primeiro jogo por 7-11, os madeirenses responderam com autoridade e venceram os dois seguintes por 11-3 e 11-5, assegurando a passagem às meias-finais.

Na luta por um lugar na final, a dupla insular encontrou os irmãos Gabriel e Rafael Neto, que acabariam por conquistar o título nacional. Os jovens levaram a melhor com parciais de 11-7 e 11-9, afastando os madeirenses da decisão.

No encontro de atribuição do terceiro lugar, Gonçalo Miranda e Ricardo Sardinha confirmaram o bronze ao vencerem Pedro Santos e Nuno Ventura por 11-6 e 11-5.

A prova contou ainda com outra dupla da Madeira. Lino Bento e Pedro Castro enfrentaram os segundos cabeças-de-série, Luís Carvalho e Fábio Ferreira, nos quartos-de-final, acabando eliminados com os parciais de 11-4 e 11-3. Terminaram a competição na sexta posição.

O calendário competitivo prossegue hoje com o Campeonato Nacional de Veteranos, que conta com a participação dos quatro atletas madeirenses em diferentes categorias.