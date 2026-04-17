Jovem karateca Grabriel Trindade Melim compete em prova nacional

Gabriel Trindade Melim, o jovem portosantense que tem competido ao longo destes anos em vários eventos, desloca-se desta vez para um evento em Alenquer, onde decorre o "Legacy off the Blaze", prova de Kenpo Karate, que decorre de hoje até domingo naquela vila do Continente português. Nascido em Jersey, filho de pais ilhéus, "tem já uma vasta colecção de medalhas conquistadas ao longo dos anos em diversos países, tais como Malta, Itália, Inglaterra. Desta vez, prepara-se para competir pela primeira vez em Portugal.

A vila de Alenquer prepara-se para receber o "Legacy of the Blaze", um evento internacional de Kenpo Karate que vai já na sua 3.ª edição, afirmando-se como uma referência no panorama do Kenpo Karate a nível global, salienta uma nota a dar conta desta participação. "Este ano, Portugal foi o país escolhido para acolher o evento, que decorrerá entre os dias 17 e 19 de Abril, contando com a participação de mais de 250 atletas provenientes de seis países", salienta António Melim, pai do jovem atleta.

A organização do evento estará a cargo dos jovens instrutores da Golden Tiger Academy, reforçando o papel da nova geração no desenvolvimento e promoção da modalidade.

O programa inclui uma aula aberta na sexta-feira, que terá lugar no Sporting Clube de Alenquer, proporcionando um momento de partilha e introdução à modalidade. No sábado, realizar-se-ão diversos seminários técnicos administrados pela nova geração de instrutores. Ainda durante a tarde de sábado, terá lugar o 1.º Congresso Internacional de Kenpo Karate, reunindo professores, mestres e grão-mestres de Kenpo.

O evento culmina no domingo com a competição oficial, aberta a escalões de todas as idades, promovendo não só o espírito competitivo, mas também o convívio e a troca de experiências entre praticantes de diferentes origens.

O Legacy of the Blaze promete assim três dias intensos de aprendizagem, partilha e celebração das artes marciais, colocando Alenquer no centro do panorama internacional do Kenpo, onde Gabriel Trindade Melim vai procurar mostrar as suas competências.