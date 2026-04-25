Berkoukchi vence Marathon do MIUT com reviravolta no final
Benjamin Berkoukchi venceu a prova Marathon do Madeira Island Ultra-Trail, na distância de 40 quilómetros, ao cortar a meta em Machico com o tempo de 3:26:11, após uma recuperação decisiva nos quilómetros finais.
O atleta francês, da equipa Blausasc Trail, construiu a vitória de forma progressiva, surgindo fora dos primeiros lugares durante grande parte do percurso e assumindo a liderança apenas na fase final da corrida.
“Comecei devagar porque queria fazer uma parte final mais forte. Estava em quinto no último ponto de controlo, no Larano, e depois decidi aumentar o ritmo porque sentia que conseguia”, explicou.
A estratégia revelou-se eficaz, com Berkoukchi a ultrapassar sucessivamente os adversários directos até assumir o comando já muito perto da meta.
“Passei rapidamente para quarto, depois terceiro, segundo, e ultrapassei o primeiro a um quilómetro do fim”, relatou.
O pódio masculino ficou completo com o também francês Raphaël Reversat-Morel, segundo classificado com 3:29:16, enquanto a luta pelo terceiro lugar ainda decorria na última actualização, com vários atletas a aproximarem-se da meta.
Apesar do triunfo, o vencedor sublinhou a exigência da prova, mesmo com um ritmo diferente de distâncias mais curtas.
“Não é mais fácil. É longa, mas a intensidade é mais baixa do que numa prova curta. Continua a ser exigente”, afirmou.
Na competição feminina, a italiana Margherita Vitali seguia na frente na última passagem registada, acompanhada pela francesa Eva Lorusso e pela espanhola Irune Velez de Mendizabal, numa disputa ainda em aberto à chegada a Machico.
A Marathon voltou assim a destacar-se como uma das provas mais competitivas do programa do MIUT, com decisões a serem feitas até aos últimos quilómetros num percurso que exige gestão, resistência e leitura táctica.