Tiros em hotel obrigam retirada de Trump de jantar oficial nos EUA

Os Serviços Secretos dos Estados Unidos (EUA) retiraram o Presidente norte-americano após um homem, entretanto já detido, ter aberto fogo dentro do hotel onde se realizava um jantar onde Donald Trump estava presente.

“Shots fired,” screamed the Secret Service agents.



President Trump and Cabinet members were escorted out of the main ballroom by the Secret Service and the U.S. Marshals. pic.twitter.com/s1ikd8tun8 — The Washington Times (@WashTimes) April 26, 2026

Donald Trump, a primeira-dama Melania Trump, o vice-presidente JD Vance e outros membros do Governo dos EUA foram levados do salão onde decorria, no sábado, o jantar anual da Associação de Correspondentes da Casa Branca após serem ouvidos tiros.

Fontes não identificadas garantiram às agências de notícias que tanto Donald Trump como JD Vance não sofreram quaisquer ferimentos.

Agentes dos Serviços Secretos e de outras forças de seguranças entraram a correr no salão onde decorria o jantar enquanto gritavam para as centenas de convidados se esconderem debaixo das mesas.

Alguns na multidão relataram ter ouvido o que acreditavam ser entre cinco a oito tiros disparados no exterior.

O salão, onde centenas de jornalistas, celebridades e líderes nacionais - incluindo o secretário da Defesa Pete Hegseth e o secretário de Estado Marco Rubio - aguardavam o discurso de Trump, foi imediatamente evacuado.

Membros da Guarda Nacional dos EUA posicionaram-se dentro do hotel enquanto as pessoas eram autorizadas a sair, mas não a regressar. A segurança foi também reforçada no exterior, com helicópteros a sobrevoar o edifício.

Desde que regressou ao poder, o Presidente norte-americano tem atacado a imprensa, tanto com críticas como com processos judiciais, enquanto o domínio dos aliados de Trump sobre os média se expande.

Um exemplo foi a aquisição da Warner Bros. Discovery (WBD) pela concorrente Paramount Skydance, controlada pela família Ellison, apoiante do republicano.

Trump, ao contrário de todos os antecessores desde a década de 1920, sempre boicotou o evento enquanto Presidente.

O jantar, que reúne centenas de jornalistas e executivos dos média, juntamente com convidados das esferas política e económica, realiza-se anualmente no final de abril e angaria fundos para bolsas de estudo e prémios.