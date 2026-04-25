Sébastien Ogier tem liderança presa por três segundos no Rali das Canárias

O piloto francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) segurou a liderança do Rali das Canárias, quinta prova do Campeonato do Mundo (WRC), à entrada para o último dia de competição, mas perdeu terreno para os perseguidores.

Ogier, que arrancou com 8,9 segundos de vantagem, terminou o segundo dia completo da prova espanhola com 3,8 de avanço para o sueco Oliver Solberg (Toyota Yaris) e 21,9 para o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris), que fecha os lugares do pódio.

Solberg manteve o campeão em título sobre pressão ao longo de todo o dia, sobretudo na maior das especiais de sábado, a última, onde recuperou 1,4 segundos.

"Não foi uma atuação perfeita, pois cometi alguns erros. A nossa desistência no Quénia foi azar e na Croácia foi por minha culpa. Por isso, não vou entrar em pânico para o apanhar, mas, ao menos, estivemos ali todo o dia a pressionar. Vamos ver", sublinhou o filho do campeão mundial de 2003 (Peter Solberg).

Ogier mostrou-se pouco afetado pela pressão colocada pelo companheiro de equipa. Aos 42 anos e com nove títulos mundiais conquistados, continua a competir por prazer, participando no campeonato apenas em tempo parcial.

"Parece que vai ser um bom domingo. Estou entusiasmado. Vamos ter alguns troços novos que vão ser giros de pilotar. É por isso que estamos aqui. Se não gostássemos deste tipo de lutas, mais valia ficarmos em casa", sublinhou o campeão em título.

A Toyota continua a dominar os acontecimentos, com cinco carros nos cinco primeiros lugares.

O primeiro dos 'outros' é o Hyundai i20 do francês Adrien Fourmaux, que subiu ao sexto lugar, por troca com o espanhol Dani Sordo (Hyundai i20), campeão de Portugal em título.

No domingo, disputam-se as últimas quatro especiais, com um total de 78 quilómetros cronometrados.