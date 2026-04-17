O treinador do Nacional, Tiago Margarido, está ciente da importância do jogo de amanhã com o Alverca, encontro da 30.ª jornada da I Liga que tem início marcado para as 15h30, no Estádio da Madeira.

“É importante encararmos o jogo para ganhar. Um jogo que é extremamente importante em relação às contas do campeonato. Um jogo em que temos a intenção de jogar bem. Temos que manter o padrão de jogo que temos tido pois é importante ganhar nesta altura da época. Como disse há uns tempos, estes últimos cinco jogo são contra equipas, quatro delas com os mesmos objectivos que nós. Logicamente que vamos ter argumentos para disputar o jogo até ao fim.”

Sobre o Alverca, o técnico alvinegra enaltece a qualidade do adversário.

“Temos pela frente um adversário muito difícil, com bons jogadores, com um projecto sólido. Uma equipa bem orientada pelo Custódio e que joga bem.”

Questionado sobre quantos pontos o Nacional precisa para garantir a manutenção – a equipa alvinegra tem 25 pontos e ocupa o 15.º lugar – Tiago Margarido escusou-se a fazer contas para evitar a descida directa.

“Sinceramente não sei responder a isso. O que sei é que temos, agora, jogos com equipas em que temos a obrigação de os disputar ‘olhos nos olhos’ e pontuar. Acredito que o Nacional ainda vai conquistar muitos pontos até final do campeonato. Para evitar o play-off, acredito que vão ser necessários mais nove pontos da nossa parte para ficarmos completamente tranquilos a esse nível.”