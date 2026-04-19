FC Porto vence Tondela e aproveita derrota do Sporting para reforçar liderança

O FC Porto venceu hoje o Tondela, por 2-0, em jogo da 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e aproveitou a derrota do Sporting frente ao Benfica para reforçar a liderança do campeonato.

Com este triunfo, o FC Porto, com 79 pontos, capitaliza a derrota do Sporting frente ao Benfica (2-1) e reforça a liderança da I Liga, passando a dispor de uma vantagem de sete pontos sobre os 'encarnados' e de oito sobre os 'leões', ainda que estes tenham menos um jogo.

Os 'dragões' estão cada vez mais perto de conquistar o título, que lhes foge desde a época 2021/2022, estando agora com margem mais folgada, numa época em que apenas perderam 11 pontos ao longo de todo o campeonato.

Já o Tondela mantém-se em situação delicada, no penúltimo lugar, com 21 pontos, a cinco do Casa Pia, em posição de play-off de manutenção, com ambas as equipas com um jogo a menos.

A equipa beirã enfrenta agora um calendário exigente até final da temporada, com deslocações aos terrenos de Sporting, Casa Pia e Arouca, além de receções a Nacional e Moreirense, numa luta intensa pela permanência.

No Estádio do Dragão, a equipa orientada por Francesco Farioli --- que promoveu sete alterações em relação ao encontro anterior frente ao Nottingham Forest, a contar para a Liga Europa --- encontrou pela frente um Tondela combativo, mas incapaz de contrariar o domínio portista, sobretudo na segunda parte.

A formação 'azul e branca' entrou forte e assumiu desde cedo o controlo das operações, ainda que sem conseguir traduzir a superioridade em golos durante o primeiro tempo.

Logo aos 10 minutos, Alan Varela testou a atenção de Bernardo Fontes, que respondeu com uma defesa de grande nível.

Pouco depois, aos 12, o árbitro ainda assinalou uma grande penalidade por alegada mão de Brayan Medina, decisão revertida após intervenção do videoárbitro.

Apesar da pressão alta e das várias aproximações à área adversária, o FC Porto revelou dificuldades em desmontar o bloco baixo do Tondela, que apostou nas transições rápidas e foi anulando os cruzamentos dos 'dragões'.

A melhor oportunidade da primeira parte surgiu aos 39 minutos, quando Alan Varela desperdiçou uma grande penalidade, permitindo a defesa de Bernardo Fontes, que voltou a ser decisivo já em período de compensação, ao travar um remate colocado de Oskar Pietuszewski.

O nulo ao intervalo penalizava a ineficácia portista e premiava a organização defensiva do Tondela, que, ainda assim, pouco conseguiu produzir no ataque.

A segunda parte trouxe um FC Porto mais eficaz, que rapidamente desfez o empate. Aos 48 minutos, Deniz Gül protagonizou uma boa jogada individual e assistiu Gabri Veiga, que, sem oposição, inaugurou o marcador.

A vantagem trouxe tranquilidade aos líderes do campeonato, que ampliaram aos 65 minutos, por intermédio de Victor Froholdt, a aproveitar um erro defensivo de Yaya Sithole para bater novamente Bernardo Fontes.

Até final, o FC Porto controlou o ritmo do jogo e esteve mais perto de aumentar a vantagem do que de permitir a reação do adversário, apesar de algumas tentativas de longe do Tondela, sempre resolvidas por Diogo Costa.