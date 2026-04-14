Portugal soma em Riga terceira vitória na qualificação para o Mundial feminino

Portugal somou hoje o terceiro triunfo em outros tantos jogos na qualificação para o Mundial feminino de futebol de 2027, ao vencer a Estónia por 3-0, em Riga, reforçando a liderança do Grupo B3.

Kika Nazareth, aos 14 e 73 minutos, o primeiro de livre direto, e Tatiana Pinto, aos 18, marcaram os golos da seleção lusa, que, num agrupamento da 'segunda divisão' do apuramento, já tinha vencido em casa a Finlândia (2-0) e a Eslováquia (4-0).

A meio do Grupo B3, que qualifica os três primeiros para os 'play-offs' e promove o vencedor ao Grupo A da Liga das Nações, Portugal lidera, com nove pontos, contra seis da Finlândia, três da Eslováquia e nenhum da Letónia.