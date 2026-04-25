Rachel Drake vence Discover feminina e elogia percurso da Madeira

Rachel Drake, dos Estados Unidos, venceu a prova feminina da Discover, de 56 quilómetros, no Madeira Island Ultra Trail 2026, chegando a Machico com o tempo de 5:54.03.

No final, a atleta norte-americana destacou a dureza inicial do percurso, marcada pela subida, mas também a beleza da parte final. “Gostei muito da prova, mas toda a elevação no início foi dura”, afirmou, sublinhando que estava preparada para esse desafio.

Rachel Drake admitiu ainda que a dificuldade maior esteve na gestão da distância depois da subida. “Foi mais difícil ter tantos quilómetros pela frente, porque ainda havia uma parte inteira da prova e era preciso continuar a puxar”, disse.

A vencedora feminina deixou também elogios ao cenário encontrado nos últimos quilómetros. “Adorei correr junto à praia. Foi mesmo muito divertido. Os últimos 10 quilómetros foram muito bonitos”, acrescentou.