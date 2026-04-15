Discussão das propostas sobre os combustíveis prossegue na próxima semana

A discussão conjunta de projectos de resolução, do PS e do CH, sobre medidas para compensar o aumento dos preços dos combustíveis prossegue na próxima sessão plenária, na próxima semana.

O parlamento realizou as votações semanais, começando por rejeitar, com os votos contra do PSD e do CDS, um voto de protesto, do JPP, pelos atrasos do SESARA, no pagamento dos serviços de táxi.

Com votos a favor de CH, PSD, CDS e JPP e abstenções de PS e IL, foi aprovada uma proposta de lei, do CH, que cria uma comparticipação na trasladação, associada aio subsídio de funeral.

A proposta, do PSD, que simplifica a apresentação de propostas legislativas por grupos de cidadãos foi aprovada por unanimidade.

O parlamento rejeitou, com votos contra de PSD, CDS, CH e IL, a proposta do JPP para atribuição do nome de Madalena Costa ao pavilhão da escola da Santa Cruz.