Em Santana: Golfe, 2 milhões! Lar para idosos, nem um euro!

A Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de São Jorge – Cardeal D. Teodósio de Gouveia, localizada na freguesia de São Jorge, concelho de Santa, foi inaugurada a 5 de outubro de 2010 e funcionou durante 9 anos. Em 2021, surge a promessa do Governo Regional de a transformar num lar para idosos. A partir daqui foram promessas atrás de promessas, principalmente em vésperas de eleições. Durante 5 anos, várias “figuras do PSD” anunciaram a transformação da escola num novo lar. Segue-se uma breve “cronologia” dessas promessas:

No dia 2 de março de 2021, noticiou-se a intenção do Governo em transformar a Escola de São Jorge para valência de lar, proposta do PSD. A 22 de julho de 2021, é reiterada a intenção do Governo, que informa, ainda, que tal transformação irá criar 60 postos de trabalho e acolher 72 idosos. A 07 de novembro do mesmo ano, a presidente da Junta de freguesia de São Jorge, estava confiante na abertura do lar para idosos e com valência para cuidados continuados.

A 23 de abril de 2022, o Secretário Regional das Finanças, à data, Rogério Gouveia, durante a celebração do aniversário da freguesia, salientava os investimentos na freguesia, nomeadamente o da transformação da escola local em lar para idosos.

A 12 de janeiro de 2023, Miguel Albuquerque, garantia que a solução para as altas problemáticas passava por recolocar os doentes nestas condições, em lares. Onde se incluía a Escola de S. Jorge, após a sua passagem a lar. Um ano depois de ter revelado o investimento na requalificação da escola, a 29 de abril de 2024, por ocasião da celebração dos 508 anos da freguesia de S. Jorge, Rogério Gouveia, uma vez mais, voltou a afirmar, que a requalificação da escola em lar, seria uma realidade que permitiria acolher 70 idosos e criar mais de 60 postos de trabalho.

A 02 de maio de 2024, volta a ser notícia que o projeto de requalificação da Escola de S. Jorge em lar, estava em risco. A 31 de maio de 2024, o JPP acusa o Governo Regional de nada fazer em relação ao projeto de requalificação da Escola de São Jorge em Lar para idosos.

A 31 de julho de 2024, a Associação Atalaia Living Care, parecia meter as mãos à obra do “São Jorge Living Care”! A intenção era de um projeto no âmbito do PRR que disponibilizaria 36 novas vagas (redução do número inicialmente previsto?!). O projeto tinha previsão de conclusão em setembro de 2025.

A 01 de agosto de 2024, o JPP denunciou o falhanço da requalificação da Escola de São Jorge em lar para idosos, por incumprimento da entidade Atalaia Living Care, relativamente aos prazos de execução do PRR. A 13 de fevereiro de 2025, o JPP voltou a lembrar a promessa por cumprir do Governo Regional no que concerne à requalificação da escola em lar para idosos, recordando o projeto que inicialmente previa 72 camas e posteriormente passou para apenas 36, ou seja, metade!

A 25 de maio de 2025, Martinho Rodrigues, Presidente da Assembleia Municipal de Santana, na cerimónia dos 190 anos do Concelho, lembrou a obra prometida e não cumprida, a requalificação da Escola de S. Jorge em lar. Na mesma data, José Manuel Rodrigues, em representação do Governo Regional, prometeu para breve o Lar de São Jorge na desativada escola.

No dia 28 de agosto de 2025, em euforia eleitoral, Cláudia Perestrelo, candidata do PSD à autarquia de Santana, garantiu, também, a transformação da Escola de São Jorge em lar para idosos. Finalmente, a 23 de janeiro de 2026, Miguel Albuquerque, anuncia que o Lar para idosos de São Jorge será relançado! Voltou tudo à estaca zero! Portanto, só promessas e nada feito!

No entanto, a construção do campo de golfe do Faial, foi pensado, planeado em 2025 e em 2026 já tem 2 milhões de euros para gastar! Aqui está um claro exemplo das prioridades do Governo Regional e em particular do seu presidente, para o Concelho de Santana: Para o golfe, milhões de euros! Para um lar e maior dignidade aos idosos, nem um euro!