Banco de Portugal regista prejuízo de 1,4 ME em 2025

O Banco de Portugal (BdP) registou um prejuízo de 1,4 milhões de euros em 2025, tendo recorrido a provisões para absorver parte do resultado, de acordo com o Relatório do Conselho de Administração divulgado hoje.

Segundo o documento, o resultado antes de provisões e impostos (RAPI) do banco central em 2025 manteve-se negativo, em -304 milhões de euros, "embora substancialmente menos negativo do que em 2024 (-1.142 milhões de euros)".

Esta melhoria face ao ano anterior está relacionada com a evolução da margem de juros, que acompanhou a trajetória das taxas de juro de referência e passou a ser positiva, explicou o BdP.

Foram utilizadas as provisões acumuladas ao longo dos anos para absorver o RAPI, possibilitando um resultado antes de impostos (RAI) nulo. Já o resultado líquido foi negativo em 1,4 milhões de euros, "em resultado da redução de impostos diferidos ativos e da tributação autónoma", lê-se no documento.

No ano passado, o BdP também já tinha recorrido a provisões para cobrir um prejuízo operacional de 1.142 milhões de euros, acabando por registar um resultado líquido de 1,5 milhões de euros em 2024.

De acordo com o relatório, o balanço da instituição totalizava 211 mil milhões de euros no ano passado, mais 20 mil milhões do que no final de 2024, refletindo a apreciação do preço do ouro (46%), em parte compensado pela redução dos títulos detidos para fins de política monetária.

Já as despesas de funcionamento do BdP totalizaram 222 milhões de euros em 2025, mais 4,7% do que em 2024, com a subida dos gastos com pessoal, devido à atualização salarial, enquanto os fornecimentos e serviços de terceiros se reduziram em cerca de 1 milhão de euros.