Portugal entre países da OCDE onde salários registaram crescimento real em 2025

Os salários antes de imposto sobre o rendimento aumentaram em 35 países da OCDE, incluindo Portugal, entre 2024 e 2025, segundo o relatório "Taxing Wages 2024", hoje divulgado pela organização.

O salário médio aumentou em todos os países da OCDE entre 2024 e 2025 em termos nominais, e aumentou em 35 dos 38 países em termos reais, de acordo com o documento da organização, que especifica que o rendimento real após impostos para um trabalhador solteiro que ganha o salário médio aumentou em 28 países em termos reais durante o mesmo período.

Em Portugal, os salários nominais brutos aumentaram 4,9% no ano passado. Na OCDE, a variação anual destes salários em 2025 oscilou de 0,7% na Suíça a 39,8% na Turquia.

De forma geral, as variações nos níveis de salários nominais nos países da OCDE superaram a inflação, sendo que em Portugal a variação anual dos níveis de salários reais (antes do IRS e das contribuições para a Segurança Social) foi de 2,6%.

Foram 21 os países que registaram um crescimento salarial real de até dois pontos percentuais em 2025, enquanto outros 14 países apresentaram aumentos superiores a dois pontos percentuais.

"Em dez países da OCDE, o rendimento real após impostos de um trabalhador solteiro sem filhos que ganha o salário médio foi menor em 2025 do que em 2024, seja porque a taxa média de imposto aumentou ou permaneceu inalterada, enquanto o salário real antes dos impostos diminuiu, ou porque a taxa média de imposto aumentou mais do que o salário real antes dos impostos", indicou a organização.

Por outro lado, o salário real após impostos desse tipo de família aumentou em 28 países em 2025, incluindo Portugal.

A taxa média do imposto que incide sobre o rendimento do trabalho diminuiu ou permaneceu inalterada, enquanto o salário real antes dos impostos aumentou na Austrália, Bélgica, Colômbia, Costa Rica, Dinamarca, Hungria, Islândia, Irlanda, Itália, Letónia, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Portugal, Suécia e Estados Unidos.